France-Galles: la "piscine de bonheur" de Galthié

C'est un Fabien Galthié ivre de bonheur qui a débarqué en conférence de presse ce samedi, après la victoire du XV de France contre le pays de Galles, synonyme d'espoir pour le titre dans ce Tournoi des VI Nations.

Un scénario complètement dingue et une joie décuplée: le XV de France s'est imposé en toute fin de rencontre face au pays de Galles ce samedi (32-30), dans le choc de la cinquième journée du Tournoi des VI Nations. Un succès renversant, malgré le carton rouge de Willemse, qui permet aux Bleus de croire encore au sacre, en cas de victoire large et bonfiée vendredi contre l'Ecosse.

"Sentiment à chaud? Le bonheur sans limite, la joie... je suis envahi de bonheur, rempli de bonheur, une piscine de bonheur (rire)", résume Fabien Galthié en conférence de presse. Le sélectionneur semblait encore abasourdi par les dernières minutes totalement folles de la rencontre.

"Les choses, on a été les chercher"

Un peu de chance dans ce scénario? Une hypothèse que réfute le capitaine Charles Ollivon: "Ce n'est pas une pièce jetée en l'air. Les choses, on a été les chercher, on en avait parlé avant le match. On ne nous a rien donné aujourd'hui. Il a fallu, simplement au mental, aller chercher ces deux essais en cinq-six minutes, alors qu'on était à 14. Cela montre l'état d'esprit. On a tout laissé sur le terrain. Et ça permet de vivre des émotions comme ça."

Rendez-vous vendredi pour ce match reporté face à l'Ecosse. Pour s'offrir la victoire finale dans le Tournoi, il faudra forcément gagner avec le bonus offensif et un gros écart de points. Mais vu cette fin de match folle face aux Gallois, il y a de quoi penser que les Français en sont capables.