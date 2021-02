XV de France: avec quelle équipe contre l’Ecosse?

Privé de nombreux joueurs contaminés par le Covid-19, dont le capitaine Charles Ollivon ou le demi de mêlée Antoine Dupont, le XV de France présentera un visage forcément remanié pour la réception de l’Ecosse dimanche (16h). Si bien sûr la rencontre comptant pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations est maintenue.

C’est une bouffée d’oxygène pour les Bleus. La première bonne nouvelle depuis une semaine et le début de l’épidémie de Covid-19. Ce mardi matin, la Fédération Française a annoncé que tous les tests passés la veille au soir étaient négatifs. Et cela tombe bien car ces derniers jours Fabien Galthié puis ses joueurs avaient été durement touchés.

Antoine Dupont, Gabin Villière, Mohamed Haous, Arthur Vincent, Julien Marchand, Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Brice Dulin et le capitaine Charles Ollivon ont tous été touchés et sortis du groupe des 31. Tout comme le deuxième-ligne palois Baptiste Pesenti testé positif et qui n’a pas pu rejoindre Marcoussis lundi où il devait pallier l’absence de Romain Taofifenua.

Pour le staff, c’est évidemment un casse-tête. Enfin pour ce qu’il en reste au Centre National du Rugby puisque quatre membres de l’encadrement dont Galthié, Servat et Ghezal, ont successivement été placés à l’isolement... Pour le moment, le match contre l’Ecosse, comptant pour la troisième journée du Tournoi des VI Nations, est maintenu ce dimanche (16h). Il faudra attendre les prochains tests de mardi soir et une réunion des organisateurs mercredi pour connaître la décision définitive sur la bonne tenue ou non de la rencontre. Les Bleus pourraient alors reprendre l’entrainement collectif et constituer leur XV de départ qui se dessine déjà sur le papier.

Serin ou Fickou en pole pour le capitanat?

Au moins huit changements seront forcément opérés par le staff. A l’arrière, Brice Dulin, homme du match en Irlande, pourrait laisser sa place au Montpelliérain Anthony Bouthier qui n’a plus été titulaire depuis le 31 octobre contre l’Irlande en clôture du Tournoi 2020. Sur les ailes, Damian Penaud serait maintenu alors que Teddy Thomas prendrait la place du Toulonnais Gabin Villière.



Au centre aux côtés de Gaël Fickou, Arthur Vincent, qui avait réussi à presque faire oublier Virimi Vakatawa, pourrait être remplacé par le Parisien Jonathan Danty (28 ans, 6 sélections, la dernière en décembre contre l’Angleterre). Au poste de demi de mêlée, le Toulonnais Baptiste Serin serait chargé de prendre la relève de Dupont pour être associé à Matthieu Jalibert, comme contre l’Italie le 28 novembre. Ce jour-là, le numéro 9 du RCT avait endossé le costume de capitaine. Cela pourrait être encore le cas dimanche. A moins que Fickou, joueur le plus expérimenté du groupe du haut de ses 60 matchs internationaux, ne soit choisi.

Une première ligne entièrement remaniée

Devant, il faudra également pallier l’absence de Charles Ollivon. Dylan Cretin, titulaire à Rome et entré en jeu à Dublin, est pressenti pour débuter en troisième ligne en compagnie de Grégory Alldritt et Anthony Jelonch. En deuxième ligne, le duo Willemse-Le Roux, lui, a réussi à plaquer le Covid. Tous les deux ont été épargnés et tiendront leur place. Enfin, en première ligne, il faudra tout changer. Le trio Baille, Marchand, Haouas est forfait. Il pourrait respectivement être remplacé par Kolingar, Bourgarit et Bamba.



Sur le banc des remplaçants, l’expérience s’annonce assez faible hormis celle du pilier rochelais Uini Atonio (30 ans, 35 sélections). Certains joueurs fraichement arrivés comme le pilier gauche de l’UBB Thierry Paiva (0 sélection) devrait ainsi être lancé dans le grand bain. Certains sont déjà assurés d’avoir leur chance comme le demi de mêlée clermontois Sébastien Bézy (8 sélections) ou le pilier gauche Hassane Kolingar (3 sélections). L’hiver dernier, ces Bleus avaient réussi à briller malgré un effectif complètement renouveler lors de la Coupe d’automne des Nations. Même démunis de ses cadres habituels, les Français pourraient donc aligner une équipe compétitive au terme d’une préparation tronquée et perturbée. Si bien sûr la bulle sanitaire n’implose pas à Marcoussis.

Le XV possible des Bleus contre l'Ecosse

Le XV de départ possible contre l’Ecosse:

Bouthier - Penaud, Danty, Fickou, Thomas - (o) Jalibert, (m) Serin – Cretin, Alldritt, Jelonch - Willemse, Le Roux - Bamba, Bourgarit, Kolingar



Le XV de départ aligné lors de la victoire (13-15) en Irlande:

Dulin - Penaud, Vincent, Fickou, Villière - (o) Jalibert, (m) Dupont – Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch - Willemse, Le Roux - Haouas, Marchand, Baille