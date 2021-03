XV de France: coup dur avec le forfait de Bernard Le Roux contre l'Angleterre

Quatre jours avant le match face à l'Angleterre, le XV de France a annoncé ce mardi soir le forfait de Bernard Le Roux pour cette rencontre décisive du Tournoi des Six Nations. L'absence du deuxième ligne est un véritable coup dur pour les Bleus.

Le XV de France va devoir se passer de l'un de ses cadres pour le Crunch face à l'Angleterre, samedi. Alors que les Bleus doivent reprendre les entraînements à haute intensité mercredi, après les nombreux cas de Covid-19 qui ont poussé le match contre l'Écosse à être repoussé, le XV de France a annoncé le forfait de Bernard Le Roux ce mardi soir.

Dans un communiqué publié dans la soirée, l'équipe de France a annoncé l'absence du deuxième ligne du Racing 92. Un véritable coup dur tant Le Roux est prépondérant dans le système de jeu du sélectionneur Fabien Galthié.

Rebbadj remplace Le Roux

En Italie, puis en Irlande, lors des deux premiers matchs du tournoi des VI Nations, Le Roux avait fait partie des meilleurs français sur le terrain. Face à l'Angleterre à Twickenham samedi, son impact manquera très certainement aux Bleus. Les Bleus restent ambitieux pour ce match d'autant que l'Angleterre a mal débuté son Tournoi avec deux défaites lors de ses trois premiers matchs.

Pour compenser son absence parmi les 31 joueurs qui vont se préparer pour le Crunch, Swan Rebbadj, joueur du RC Toulon, et une sélection avec les Bleus, a été convoqué à sa place. Cette absence de Le Roux s'ajoute à celles de Gabin Villière, Arthur Vincent et Thomas Ramos. Romain Ntamack et Virimi Vakatawa font de leur côté leur retour et seront bien présents pour ce match contre l'Angleterre.