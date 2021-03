XV de France: encore un carton d’audience malgré la défaite contre l’Ecosse

Les Bleus n’ont pas gagné le match contre l’Ecosse ni le Tournoi des VI Nations, mais ils ont fédéré en moyenne 7,7 millions de téléspectateurs vendredi soir sur France 2, permettant à la chaîne de terminer largement en tête des audiences.

L’équipe de France de rugby a perdu contre l’Ecosse (23-27) et le Tournoi des VI Nations par la même occasion, mais elle a gagné l’adhésion des Français, de nouveau enthousiastes à l’idée de regarder leur équipe de France.

C’est l’un des grands succès du sélectionneur Fabien Galthié et de son staff depuis qu’ils sont à la tête de cette équipe, avoir redonné goût au rugby à des Français qui commençaient à se détourner de leur sélection.

Un pic à 8,7 millions de téléspectateurs

Les Bleus sont de retour dans le grand concert des nations, et ça plaît, forcément. D’autant qu’ils sont beaucoup plus réguliers dans leurs résultats et tout aussi séduisants dans le jeu, capables de s’adapter à toutes les situations.

De quoi redonner le sourire aux Français en ces temps moroses. Ils étaient encore 7,7 millions en moyenne devant leurs téléviseurs vendredi soir pour assister au match contre l’Ecosse, avec un pic à 8,7 millions dans la soirée. Un record pour le Tournoi 2021. France 2 s'est félicitée de terminer "largement en tête des audiences", devant TF1 et Koh-Lanta (4,95 millions, 20,9% du public).

La part d’audience, l’un des chiffres clés pour mesurer si un programme a bien marché, s’établit elle à 29,8%. C’est mieux que pour l’exploit réalisé face au pays de Galles et la défaite en Angleterre, mais moins bien que lors de la victoire à Dublin contre l’Irlande, la première depuis dix ans.

Le match avait alors rassemblé 6 millions de téléspectateurs (pic à 7,2) pour une part d’audience de 37,3%, la meilleure audience depuis 2014 pour un match des VI Nations. Un élan populaire qui pourrait se traduire par le retour tant espéré des supporters en tribunes cette année. Et qui porte en lui la promesse des succès de demain.