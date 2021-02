XV de France: Fabien Galthié testé positif au Covid-19

Le sélectionneur de l’équipe de France de rugby Fabien Galthié a été diagnostiqué positif au coronavirus, a indiqué la Fédération française de rugby (FFR) dans un communiqué.

Le coronavirus a atteint les rangs de l’équipe de France de rugby. Après un brillant succès à Dublin dans le Tournoi des VI Nations, les joueurs et le staff de l’équipe de France de rugby ont été soumis à un test PCR ce lundi, la veille de leur retour à Marcoussis. Si l’ensemble du groupe France est négatif, ce n’est pas le cas de l’encadrement des Bleus. Deux membres du staff ont été diagnostiqués positifs suite à un nouveau test effectué ce mardi matin, et on sait désormais que l’un d’entre eux est ni plus ni moins que le sélectionneur, Fabien Galthié.

Les interactions sont "limitées au maximum" au sein du groupe

"Conformément au protocole sanitaire en vigueur, les deux membres de l’encadrement dont l’isolement a débuté hier soir, continueront de s’isoler pendant 7 jours, indique un communiqué de la FFR. Leurs activités continueront d'être assurées à distance. À ce jour aucun symptôme n’a été constaté. Un test complémentaire, réalisé mercredi matin au Centre National de Rugby, sera effectué auprès de l’ensemble du groupe France. Des tests seront effectués à domicile vendredi, ainsi que dimanche soir au Centre National de Rugby."

Conformément au protocole sanitaire, l’ensemble des membres de l’équipe et de l’encadrement a été isolé et les interactions "limitées au maximum". L’ensemble de la sélection sera retesté mercredi matin au CNR de Marcoussis, où les Bleus sont rassemblés, alors que les joueurs doivent être libérés jeudi pour une coupure de quatre jours. "L’annonce des 31 joueurs pour le match face à l’Écosse (dimanche 28 février) interviendra ce mercredi 17 février au soir", précise la FFR. L’équipe de France a débuté son Tournoi par deux succès.