XV de France: Les Bleus sont "assommés" après la défaite contre l’Ecosse

Si la défaite contre l’Ecosse était difficile à digérer pour Grégory Alldritt au coup de sifflet final, le troisième ligne soulignait aussi le niveau de jeu très relevé du Tournoi des VI Nations.

Douche écossaise pour les Bleus. Battue sur le fil (23-27) par le XV du Chardon, l’équipe de France de rugby a échoué dans sa quête d’un premier titre depuis 2010 dans le Tournoi des VI Nations, et finit cette édition comme la précédente, sur la deuxième marche du podium. "C’est vrai qu’on est un peu assommé, donc à chaud comme ça, il y a beaucoup de déception, de ne pas gagner ce match, de ne pas gagner le Tournoi", a déclaré le troisième ligne Grégory Alldritt en zone mixte, le visage très marqué.

"Un tournoi relevé, c'est ce qui fait sa beauté"

Comme en 2020 (victoire de l'Angleterre), les Français terminent deuxièmes en ayant fait tomber le futur vainqueur du tournoi, dont l’issue s’est peut-être en partie joué à Twickenham, avec cet essai encaissé dans les quatre dernières minutes qui aura permis aux XV de la Rose d’arracher une victoire qui tendait les bras aux XV de France. "Est-ce que ce Tournoi se perd sur ce match (contre l’Ecosse) ? Je n’en suis pas sûr", a d’ailleurs estimé Greg Alldritt. Cette jeune équipe de France, capable de s’adapter à tout, continue d’apprendre. Plutôt vite et bien d'ailleurs.

Mais ce sont encore des petits détails qui freinent la progression des Bleus et les empêchent d’accrocher enfin une victoire dans un Tournoi des VI Nations de plus en plus dense: "Je pense que cette année encore, le Tournoi a tenu ses promesses, c’est l’un des plus beaux tournois de rugby au monde, a déclaré Grégory Alldritt. Il y a six équipes de très haut niveau qui s’affrontent. On a fait un plutôt bon tournoi, mais on est tombés sur une équipe galloise qui a fait un tournoi encore meilleur. Cela prouve que c’est un tournoi relevé. C’est ce qui fait sa beauté."