XV de France: l’avenir de Servat encore en suspens

L’avenir de William Servat, co-entraîneur des avants du XV de France, n’est pas encore réglé pour après 2023.



Qui composera le staff du XV de France après la Coupe du monde 2023 ? Depuis plusieurs semaines, les interrogations se multiplient du côté de Marcoussis. Le sélectionneur Fabien Galthié, lui, s’est mis d’accord avec le président Bernard Laporte dès le Grand Chelem pour poursuivre l’aventure jusqu’en juin 2028, mais comme indiqué par RMC Sport la semaine dernière, il n’aurait pas encore paraphé son contrat.

Il est acquis que Laurent Labit et Karim Ghezal quitteront l’encadrement. Le responsable de l’attaque des Bleus, qui était également courtisé par Brive, et le co-entraneur des avants rejoindront le Stade Français respectivement en tant que directeur du rugby et entraîneur en chef. Les deux techniciens ont donné leur accord verbal et doivent s’engager concrètement dans les jours à venir, avant le début du rassemblement du XV de France pour la tournée, ce week-end à Marcoussis.

En revanche, l’Anglais Shaun Edwards, le monsieur défense des Bleus, est en passe de rempiler sur le long terme, comme évoqué récemment. Reste le cas de William Servat (44 ans). Des discussions ont été entamées en coulisses mais elles n’ont pas encore abouti. L’ancien talonneur international aux 49 sélections, suivi par des clubs de Top 14, n’aurait pas encore donné son accord aux dirigeants de la FFR comme nous l’ont confirmé plusieurs interlocuteurs ces derniers jours. En l’état, son avenir est incertain. Quant à Thibault Giroud, directeur de la performance des Bleus, il ne rejoindra finalement pas le Racing 92 et le staff de Stuart Lancaster dans un peu plus d’un an comme prévu initialement. L’information a été officialisée vendredi dernier par le club francilien.