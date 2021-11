XV de France: Flament, "un joueur habité par un destin un peu particulier", pour Galthié

Malgré un parcours sinueux, ou du moins original, le Toulousain Thibaud Flament va connaître samedi soir, à 24 ans, sa première titularisation chez les Bleus à l'occasion de France-Argentine. Ce jeudi, Fabien Galthié a salué devant la presse cet "ovni", qui peut selon lui être un exemple pour beaucoup de joueurs recalés par les centres de formation.

Il y a quelques années encore, Thibaud Flament évoluait chez les amateurs en Belgique, bien, bien loin des projecteurs et des grands espoirs du rugby tricolore. Et pourtant, samedi soir contre l'Argentine, le deuxième ligne du Stade toulousain va connaître à 24 ans sa première titularisation avec le XV de France, quelques semaines après sa première convocation chez les Bleus.

Une belle récompense pour un joueur performant depuis des mois, et qui a su tracer son propre sentier pour atteindre les sommets.

"Ça encourage tous les joueurs passionnés qui ne sont peut-être pas retenus en centre de formation, qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils n'ont pas le 'bon profil'"

"Vous avez en 3 Momo Haouas qui a un parcours très particulier, et puis en 4 Thibaud Flament qui a un parcours très particulier aussi, très différent, qui ressemble un peu au rugby anglo-saxon, globe-trotter, a salué ce jeudi le sélectionneur Fabien Galthié en conférence de presse. Il a commencé le rugby en Belgique, il est parti en Argentine, puis il a joué dans un collège en Angleterre, a rejoint les Wasps puis Toulouse."

Sans jamais cesser de croire à sa bonne étoile. "Ce joueur, comme le disait son père, a toujours été habité par cette flamme, explique Galthié. Il paraît qu'il s'endormait tous les soirs avec le poster de l'équipe de France au plafond, et que tous les soirs son dernier regard se portait sur le maillot tricolore. Je pense que ce joueur est habité par un destin un peu particulier. Nous le découvrons, comme vous. C'est peut-être un ovni par son parcours, mais ça encourage tous les joueurs passionnés qui ne sont peut-être pas retenus en centre de formation, qui ne sont pas sélectionnés parce qu'ils n'ont pas le 'bon profil'. Ça les incite à croire en eux."

D'autant que ces derniers sont nombreux. "Quand on se déplace dans les clubs de Nationale, on voit beaucoup de joueurs qui peuvent devenir un jour des Thibaud Flament, des Melvyn Jaminet, des Momo Haouas, poursuit Fabien Galthié. Dans cette équipe, on trouve ce parcours à part chez un tiers des joueurs. Et à côté vous avez aussi des gamins qui tracent, comme Romain Ntamack, Matthieu Jalibert, Antoine Dupont. L'équipe de France ressemble à un joli peuple gaulois."