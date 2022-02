XV de France: les titularisations de Moefana et Danty contre l’Ecosse se précisent

Comme la veille, Yoram Moefana était aligné à l’aile, avec le numéro 11, lors de l’entrainement à haute intensité effectué ce mercredi à Marcoussis, trois jours avant le match des Bleus contre l’Ecosse au VI Nations. Jonathan Danty, remis de sa blessure à une cheville, était de nouveau associé à Gaël Fickou. Pour le reste, prime à la continuité.



Une retouche forcée et un retour. Le staff du XV de France ne chamboulera évidemment pas son équipe pour le déplacement à Edimbourg, samedi (15h15) pour le compte de la troisième journée du Tournoi des VI Nations. Sans surprise, Fabien Galthié et ses adjoints feront confiance aux vainqueurs de l’Italie et de l’Irlande pour battre (enfin) l’Ecosse, bête noire de ces deux dernières années. Aucun changement ne devrait ainsi être opéré devant, avec toujours Anthony Jelonch, Grégory Alldritt et François Cros en troisième ligne, le duo Woki-Willemse dans la cage et le trio Atonio-Marchand-Baille en première ligne.

Ce n’était de toute façon pas là que les maigres doutes demeuraient, avant-même l’annonce faite jeudi midi par Fabien Galthié et Raphaël Ibanez. Pour l’entrainement à haute intensité de ce mercredi, effectué devant de très nombreux spectateurs présents dans les tribunes du terrain Pierre- Camou, la seule interrogation concernait le poste d’ailier. Comme la veille, Yoram Moefana allait-il à nouveau porter la chasuble floquée du numéro 11 en l’absence de Gabin Villière, forfait?

La réponse, sans grand suspense, était à l’affirmative. Titulaire au centre contre l’Irlande, l’international de 21 ans aux quatre sélections devrait bien dépanner à un poste où il n’a été titulaire qu’une seule fois avec l’UBB cette saison, c’était en septembre dernier lors d’une défaite à Biarritz. Moefana s’est d’ailleurs distingué à l’entrainement en marquant un des premiers essais de la séance sous l’ovation du public.

Retour en vue de la paire Danty-Fickou

Avec cette probable titularisation, le staff pourrait revoir ses plans sur le banc en repassant à un 5-3, c’est-à-dire cinq avants (Mauvaka, Gros, Bamba, Taofifenua et Flament) et trois éléments des lignes arrières (Lucu, Ramos mais aussi Lebel qui a régulièrement tourné ces deux derniers jours). Mais il faut cependant rester prudent car le troisième ligne lyonnais Dylan Cretin, sans numéro dans le dos, a lui aussi eu du temps de jeu lors de cette séance.

Au centre, Jonathan Danty, appelé en renfort vendredi dernier après l’éviction de Tani Vili, ne souffre plus de la cheville. Le Rochelais, joueur très précieux au sein de l’effectif du XV de France, s’est entrainé normalement mardi et mercredi, dans les deux cas au poste de numéro 12 au côté de Gaël Fickou, pour reformer la paire alignée contre les Italiens en ouverture de ce Tournoi mais aussi contre les All Blacks en novembre.

Les deux hommes devraient encore être associés contre le XV du Chardon. Pour le reste, pas de changement. La seule mauvaise nouvelle de la journée à Marcoussis concernait Sekou Macalou. Le troisième ligne parisien, qui se plaignait encore de la hanche, a dû quitter ses partenaires et rentrer chez lui.

Le XV de France probable contre l’Ecosse: Jaminet - Penaud, Fickou, Danty, Moefana - (o) Ntamack, (m) Dupont (cap) - Jelonch, Alldritt, Cros - Willemse, Woki - Atonio, Marchand, Baille

Les remplaçants alignés mercredi: Mauvaka, Gros, Bamba, Taofifenua, Flament, Lucu, Ramos, Lebel