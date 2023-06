XV de France: "Que du bonus et des bons moments à vivre", savoure Dulin, retenu dans le groupe des Bleus

Brice Dulin a évoqué, au micro du Super Moscato Show sur RMC, son histoire avec le XV de France, après avoir été appelé par Fabien Galthié dans la liste élargie de 42 joueurs pour préparer le Mondial. Il a indiqué sa volonté de "prendre du plaisir" avant tout.

Il avait quitté le XV de France sur une grosse erreur qui avait coûté la victoire contre l’Écosse après la sirène, en mars 2021 dans le Tournoi des VI Nations. Deux ans après n’avoir pas dégagé le ballon en touche et l’avoir rendu au XV du Chardon, qui en avait profité pour ensuite aplatir et passer devant après le gong, Brice Dulin a été convoqué par Fabien Galthié dans la liste des 42. Il savoure sa sélection, sur l’antenne de RMC, à trois mois du début de la Coupe du monde.

"On ne va pas se prendre la tête"

"Deux ans, c’est long. J’étais dans l’attente par rapport à la bonne fin de saison qu’on a fait, réagit-il au micro du Super Moscato Show. Je savais aussi que je partais de loin, je l’espérais et je me disais aussi que potentiellement ça pouvait être une réponse négative. Je m’attendais à tout. (…) Quand on voit que les rassemblements passent et qu’on n’y est pas, c’est vrai qu’on se dit que ça va être compliqué d’y revenir. J’ai déjà été dans cette position-là, je me disais qu’il ne fallait pas lâcher non plus".

"Je me disais: ‘ne lâche pas, il y a une belle aventure potentielle avec ce groupe’, a-t-il poursuivi au sujet de sa convocation. Rien n’est encore fait, mais être avec ce groupe élargi, c’est une bonne chose. Ça me fait revenir de loin, de toute façon ce n’est que du bonus et des bons moments à vivre. On ne va pas se prendre la tête".

"Prendre du plaisir avant de chercher la performance"

Avant de revenir sur son mauvais choix contre l’Écosse: "Je n’ai jamais eu de reproches ou de mauvais retours par rapport à ça. Je pense que c’est dur à accepter, par moi-même et par le staff aussi je pense que ça a été dur aussi de potentiellement perdre ce match sur une mauvaise décision. C’est logique qu’il y ait une remise en question et une petite amertume, le fait de ne pas avoir eu la chance de me rattraper sur la tournée d’été qui m’a le plus coûté cher".

Enfin, Brice Dulin a abordé ce rassemblement avec légèreté, quelques jours après avoir perdu la finale de Top 14 avec La Rochelle. "Quand tu arrives à revenir, ce n’est pas le moment de se remonter le bourrichon ou d’être trop stressé, relativise-t-il. Il faut savoir profiter des choses et prendre du recul. Tant qu’il y a du plaisir, tu joues libéré. J’ai tendance maintenant à plus essayer de prendre du plaisir avant de chercher la performance".