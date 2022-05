Streaming Djokovic – Nadal : où regarder la diffusion du match Roland Garros ?

Dans le petit monde du tennis, il s’agit d’une des affiches les plus attendues. Pour la cinquante-neuvième fois de leur carrières, Djokovic et Nadal se donnent la réplique ce mardi soir. Voyons ensemble comment suivre ce match en streaming !

Le duel tant attendu va enfin avoir lieu. Pour sa dix-huitième participation au tournoi de Roland Garros, l’espagnol Rafael Nadal va donc affronter son plus grand rival Djokovic pour accéder aux demi-finales du tournoi de Roland Garros. Une demi-finale que l’un des deux hommes pourrait disputer contre Carlos Alcaraz qui avait battu coup sur coup les deux joueurs plus tôt dans la saison au tournoi de Madrid.

A l’heure d’entamer cette rencontre, tous les voyants semblent être au vert pour le serbe, facile vainqueur de ses rencontres depuis le début de la quinzaine. De son côté, Rafael Nadal a semblé un peu plus en difficulté contre le canadien Félix Auger-Aliassime. Mais fidèle à ses valeurs de combativité, l’espagnol a su se sortir du traquenard en 5 manches. A noter que ce quart de finale sera à regarder sur Amazon Prime Vidéo. Pour l’occasion, la chaîne propose même ce match gratuitement.

Roland Garros : Djokovic - Nadal est diffusé en streaming sur Prime Video

Ce match entre Djokovic et Nadal est à retrouver et regarder ce mardi soir dès 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Pour cette occasion exceptionnelle, la plateforme propose la diffusion gratuite de cette rencontre, depuis l’application Prime Vidéo, sur mobile ou depuis le site internet. Amazon précise d’ailleurs que la création d’un compte n’est pas nécessaire pour pouvoir suivre la rencontre en direct. Mais ces conditions ne s’appliqueront que pour ce quart de finale entre les deux joueurs. Si vous souhaitez suivre la fin du tournoi depuis la chaîne Amazon Prime Vidéo, il faudra donc opter pour un abonnement à Amazon Prime. Celui-ci est proposé au tarif de 49 euros par an ou 5,99 euros par mois, avec le premier mois offert pour essayer l’offre. Le tout, sans engagement de durée. Pour ces dernières rencontres, le téléspectateur pourra profiter de toute l’expérience de l’équipe de consultants et de commentateurs d’Amazon Prime Vidéo.

