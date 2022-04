Présidentielle 2022: Ménard tacle la prise de position de Dupont contre Le Pen

Robert Ménard a fustigé la prise de position d’Antoine Dupont et de plusieurs sportifs appelant ce mercredi à faire barrage à Marine Le Pen. Le maire de Béziers et soutien de la candidate du Rassemblement national a regretté la tribune du joueur de rugby de Toulouse et de l’équipe de France.

Malgré son surnom de "ministre de l’Intérieur", Antoine Dupont ne rejoindra pas la place Beauvau après le second tour de l’élection présidentielle en France. Mais cela n’a pas empêché le demi de mêlée du XV de France de prendre position avant le vote du 24 avril prochain. A l’image du capitaine des Bleus, une cinquantaine de sportifs dont Clarisse Agbégnénou, ont appelé à faire opposition à Marine Le Pen et ainsi voter pour Emmanuel Macron. Une prise de position regrettée par Robert Ménard sur les réseaux sociaux.

"J'ai une énorme admiration pour Antoine Dupont. Mais était-il obligé de signer une telle tribune contre Marine Le Pen, s’est interrogé le maire de Béziers et soutien de la candidate du RN. En quoi n'est-elle pas républicaine? En quoi menace-t-elle les valeurs sportives?"

Des sportifs "soumis" au politiquement correct?

Le sport ne tient pas forcément un enjeu majeur lors de cette campagne présidentielle 2022 en France mais les sportifs concernés ont tenu à rappeler leur engagement en faveur de la démocratie et de certaines valeurs. Des idées incompatibles, selon eux, avec une victoire de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron.

Une prise de position publique également critiquée par Stanislas Rigault, l’un des proches d’Eric Zemmour et qui a aussi confirmé son intention de voter pour la candidate du Rassemblement national: "Il n’y a quasiment plus de liens dans ce pays, le sport est sûrement l’un des derniers moyens d’en créer, a indiqué le président de Génération Zemmour dans une publication sur les réseaux sociaux. Et que font ces sportifs? Ils le détruisent en se soumettant au politiquement correct… Dans vos supporters il y a de tout, dans vos vestiaires il y a de tout!"