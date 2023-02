Mondiaux de biathlon: le relais mixte simple prend un vent

La France s'est montrée une nouvelle fois fébrile ce jeudi lors des Mondiaux de biathlon. Sur le relais mixte simple, avec Lou Jeanmonnot et Fabien Claude, les Bleus se sont classés 5es dans cette course remportée par la Norvège de Roiseland et Boe.

La France tenante du titre du relais mixte simple a laissé filer l'or à la Norvège de l'implacable Johannes Boe - qui décroche son cinquième titre en cinq courses sur ces championnats du monde - associé à Marte Olsbu Roiseland.

Lou Jeanmonnot et Fabien Claude prennent la 5ème place. La Pontissalienne, qui réalisait jusque-là d'excellents championnats avec une 6ème place sur la poursuite et une 7ème ce mercredi sur l'individuel, a péché lors de son premier relais sur son habituel point fort, le tir.

"J'ai été mauvaise aujourd'hui sur ce premier relais, concède la Franc-Comtoise. Il y a beaucoup de déception et j'estime que c'est à cause de ça que l'on n'a pas pu garder le contact avec la tête de course et se battre jusqu'à la fin pour un éventuel podium."

Son coéquipier du jour Fabien Claude tempère. "Je crois que Lou se blâme un peu trop. On est une équipe, on a besoin de tous faire notre maximum. Evidemment ce n'était pas la stratégie de rattraper la course, mais il y avait quand même la place et je ne suis pas irréprochable sur mes tirs debout. C'est quand même dur et on est déçu de cette 5ème place, on voulait plus."

Une course marquée après plusieurs jours de grand beau temps et de températures printanières par le retour d'une météo plus "Oberhof compatible" avec du vent et des températures proches de 0 degrés. "Je me suis faite chahutée sur mon premier tir debout et j'ai forcé pour rattraper mon retard après le premier tir" raconte Lou Jeanmonnot.

"Donc il y a une petite accumulation d'erreurs de débutante que je ne referai pas tout de suite. On a vu que le vent arrivait aujourd'hui et il sera là tout le week-end. Donc il faudra être encore plus exigeant sur le pas de tir pour faire des médailles sur le dernier week-end" ajoute-t-elle.

Aller chercher une première médaille individuel chez les hommes

Les bleus sont concentrés vers les deux dernières courses de ces championnats du monde avec les mass starts dimanche et les relais samedi. Avec deux victoires cette saison, les filles font partie des favorites pour le titre mondial. Les garçons viseront un podium et surtout enfin décrocher une médaille dans ces mondiaux. "Je crois qu'on a tous envie de faire une grosse performance collective et de sauver les championnats pour l'équipe masculine, c'est clair."

"Rassurez-vous, on sera là et on a envie d'aller performer sur ce relais et de faire notre maximum. On a tous envie d'une médaille autour du cou. On sait le faire, on l'a fait sur toutes les coupes du monde hormis à Hochfilzen. Comptez sur nous on sera là toute l'équipe des gars."

Johannes Boe a lui décroché sa cinquième médaille d'or en cinq courses et reste en course pour un inédit grand chelem. "Il y a deux ans c'est elle qui jouait un grand chelem de médailles et elle était venue me voir au petit déjeuner pour me demander si j'étais prêt.

Là j'ai voulu aller voir Marte au petit déjeuner, mais c'est elle qui m'a dit : "t'es prêt ?" J'ai répondu oui, je crois. Donc j'ai bien senti qu'elle était prête !". Sa coéquipière du jour, vainqueur sortante du gros globe de cristal et qui avait décroché 7 médailles en 7 courses dont 5 titres en 2020 à Antholz avoue que ce grand chelem en cours pour Johannes Boe "était une grosse pression" pour Roiseland.

"Je voulais faire de mon mieux et le mettre dans une bonne condition. Je sais qu'il avait gagné l'or sur chaque course et on a fait un bon boulot ensemble". Marte Olsbu Roiseland qui est devenue avec cette victoire la biathlète la plus titrée de l'histoire des mondiaux avec 13 médailles d'or, devant l'Allemande Magdalena Neuner.