Ski alpin (Kranjska Gora): premier globe de la saison en géant pour Odermatt

Seulement devancé par le Norvégien Henrik Kristoffersen à l’arrivée du géant de Kranjska Gora ce samedi, le Suisse Marco Odermatt a logiquement décroché le globe de la spécialité, le premier décerné cet hiver en ski alpin.

Le Suisse Marco Odermatt, en tête du classement général de la Coupe du monde de ski alpin, a remporté samedi le petit globe du géant grâce à sa deuxième place à Kranjska Gora (Slovénie) derrière le Norvégien Henrik Kristoffersen. En tête après la première manche, Alexis Pinturault s'est écroulé pour ne prendre que la 11e place finale. Kristoffersen a lui devancé de 33/100 deux skieurs à égalité: Odermatt et son compatriote Lucas Braathen.

Le gros globe se rapproche

Il reste deux géants cette saison, un dimanche toujours en Slovénie puis un dernier le 19 mars à Méribel, mais Odermatt compte 207 points d'avance au classement de la spécialité (la victoire vaut 100 points) et s'est donc assuré du premier globe de sa carrière. Un trophée qui en appelle un autre plus important très rapidement alors qu'il est confortablement en tête du classement général. Il compte désormais 269 points de plus que le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, absent en Slovénie ce week-end, à cinq courses de la fin de l'hiver.

En géant, Odermatt (24 ans) s'est montré intraitable tout l'hiver: il compte pour l'instant quatre victoires et deux deuxièmes places en six courses, en plus du titre olympique décroché en Chine le mois dernier. Devant lui, Henrik Kristoffersen est le skieur en forme de la fin de saison: après deux victoires en slalom à Garmisch (Allemagne) fin février, il a validé un deuxième succès en géant cette saison après Alta Badia (Italie) fin décembre.

Trous fatals pour Pinturault

Côté Français, Alexis Pinturault a laissé espérer un rayon de soleil dans une saison morose avec le meilleur temps du premier tracé. Mais il s'est écroulé sur le second (28e chrono sur 30) pour échouer à la 11e place à 1 sec 55. "Je ne comprends pas bien ma deuxième manche. J'ai eu plus de mal avec les trous (la piste se dégrade). Il faut que j'analyse la vidéo et que j'en parle avec mes coachs", a-t-il déploré.

N°1 mondial l'an passé, Pinturault a connu une nouvelle déception au coeur d'une saison sans victoire, après être reparti sans médaille des JO. "Je vais finir la saison comme je peux, mais je veux quand même me servir de ces courses pour prendre des orientations sur le matériel, explique-t-il alors qu'il a changé de skis en géant depuis le début de l'hiver. Physiquement, ça va, mais mentalement c'est plus compliqué. Même si je me suis détaché de beaucoup de choses dernièrement." Le champion du monde Mathieu Faivre a terminé 20e.