Boxe: Fury rêve de combattre à Old Trafford et plaisante avec Ronaldo

Tyson Fury espère dignement célébrer son titre de champion WBC des poids lourds chez lui à Manchester. Le boxeur britannique rêve de combattre à Old Trafford et veut rester le seul roi de la ville mancunienne malgré le retour de Cristiano Ronaldo.

A l’heure où les discussions vont bon train pour savoir à quelle place installer Tyson Fury dans l’histoire de la boxe, le Britannique pense déjà à l’avenir. S’il a déjà repris la course à pied lundi, deux jours après son fabuleux combat contre Deontay Wilder pour le titre WBC des lourds, le "Gypsy King" n’oublie pas de faire parler de lui dans les médias. Outre des festivités torse nu en boîte de nuit, l’Anglais de 33 a également parler football depuis son lieu de villégiature à Las Vegas.

Fury: "La ville est trop petit pour nous deux"

Originaire de Manchester et grand fan du club de United, le champion des poids lourds a profité d’un entretien avec le tabloïd The Sun pour saluer le retour de la légende Cristiano Ronaldo à Old Trafford, un stade où il rêve de combattre un jour.

"Cela a toujours été un de mes rêves de combattre à Old Trafford. Le dernier combat là-bas était Eubank contre Benn en 1993 et c'était énorme", a lancé Tyson Fury.

Et le truculent boxeur s’est ensuite fendu d’une plaisanterie destinée au footballeur portugais: "Je suis vraiment heureux que Ronaldo soit de retour à Old Trafford, mais cette ville n'est pas assez grande pour nous deux, a lâché l’homme aux 31 victoires (pour un nul) en 32 combats. Si je vivais à Manchester, ce serait un problème. Mais je suis à une heure sur l'autoroute à Morecambe donc il y a beaucoup de distance entre nous deux."

Fury bientôt de retour dans les rings anglais?

Amateur de sports de combat, et notamment de MMA, Cristiano Ronaldo n’aura donc pas à affronter Tyson Fury dans le ring. Quant à l’hypothèse de voir le Britannique lutter dans le "Théâtre des rêves", l’absence de toit à Old Trafford (et le risque de pluie) complique un peu la chose. En attendant de connaître le lieu de sa prochaine défense de titre, Tyson Fury va devoir identifier son adversaire.

Si le père du "Gypsy King" veut rapidement le voir unifier les ceintures face à Oleksandr Usyk, la WBC devrait lui imposer un combat contre son challenger désigné: Dillian Whyte. Un duel 100% britannique qui pourrait bien se tenir en Angleterre, un pays où paradoxalement, Tyson Fury n’a plus combattu depuis le début de la trilogie face à Deontay Wilder en décembre 2018. Trois ans plus tard, l'Anglais pourrait retrouver son public. Et confirmer qu'il est bien le seul roi de Manchester.