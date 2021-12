Boxe: Même détrôné, Joshua affirme avoir "le meilleur CV" des lourds

Détrôné des titres IBF-WBA-WBO des lourds avec sa défaite face à Oleksandr Usyk en septembre, Anthony Joshua n’est plus champion du monde à l’heure actuelle. Ce qui n’empêche pas la superstar britannique de se placer au sommet de la hiérarchie sur ce qu’il a réalisé dans sa carrière, comme il l’a expliqué dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport.

Dans son esprit, il n’y a "aucun doute". S’il retrouve bientôt Oleksandr Usyk, ce qui n’arrivera pas forcément malgré la revanche contractuelle, Anthony Joshua est persuadé qu’il pourra retrouver son trône: "Je veux mes ceintures!" "Je veux devenir trois fois champion du monde, lance la superstar britannique dans un entretien exclusif accordé à RMC Sport. Et la beauté de la chose, c’est que dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, je sais que je peux le faire."

Battu par le boxeur ukrainien pour les titres IBF-WBA-WBO des lourds en septembre, après avoir déjà été détrôné par Andy Ruiz Jr en 2019 (avant de prendre sa revanche), le Britannique n’est plus champion du monde à l’heure d’écrire ces lignes. Mais pas question pour autant de se dévaloriser par rapport à ses rivaux, les Usyk, Tyson Fury ou Deontay Wilder. Quand on l’interroge sur le top 5 actuel de la catégorie, "AJ" ne fait donc pas semblant. A ses yeux, ceinture(s) autour de la taille ou pas, il y a bien lui et les autres. "Mon top 5? Moi, moi, moi, moi et moi!"

Simple et classique forfanterie du champion déchu? Sans doute. Mais le garçon a aussi des arguments à présenter. "J’ai affronté les meilleurs, poursuit-il à notre micro. Je suis deux fois champion du monde des lourds. J’ai plus défendu mes titres que les autres. J’ai le meilleur CV de la catégorie. J’étais toujours chez les amateurs quand Tyson Fury et Deontay Wilder ont commencé dans cette division. Je suis arrivé quatre ans plus tard et j’ai quand même battu de meilleurs combattants qu’eux. J’ai le plus de cœur, je suis le plus résilient. J’ai tout vu, tout fait, j’ai gagné des combats, j’ai perdu des combats, j’ai pris les ceintures, je les ai récupérées. C’est pour ça que je me mets aux cinq premières positions. Personne ne m’égale sur tous ces plans."

Une déclaration qui peut faire débattre. Difficile de se placer numéro 1 des lourds quand on a été battu deux fois alors que les deux champions actuels sont invaincus (même si Usyk a pour l’instant passé la majorité de sa carrière chez les lourds-légers, où il a été champion incontesté à quatre ceintures). Difficile également de ne pas constater que Fury affiche trois fois plus de victoires contre des grands noms – Wladimir Klitschko quand il était encore champion, Wilder deux fois dont une pour le détrôner – quand "AJ" ne peut proposer qu’un succès sur un Klitschko déjà déchu et alors âgé de 41 ans, ce qui ne l’avait pas empêché de mettre en grande difficulté le Britannique.

Mais difficile de ne pas avouer qu’il a raison sur deux points: Joshua est arrivé au sommet bien plus vite que ses rivaux et son CV pugilistique présente plus de victoires sur des combattants de très haut niveau, le top 10 pour résumer grossièrement, avec ses succès sur Dillian Whyte, Joseph Parker, Alexander Povetkin, Andy Ruiz Jr ou encore Kubrat Pulev. "Il a la liste d’adversaires battus la plus dense", confirme Souleymane Cissokho, champion WBA Inter-Continental des super-welters et consultant boxe pour le RMC Fighter Club. Mais dans le monde de la boxe, et même s’il y aurait des choses à dire (et à changer) sur ce plan, ce sont les ceintures qui comptent pour établir une hiérarchie. Et pour l’instant, Anthony Joshua n’en possède aucune. A lui de faire en sorte de les voir revenir autour de sa taille s’il veut confirmer qu’il est bien le patron chez les mastodontes malgré les couacs sur la route.