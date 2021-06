Roland-Garros: pourquoi Djokovic a encore écrit l’histoire du tennis avec son nouveau sacre

La victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros ce dimanche (contre Stefanos Tsitsipas en finale) permet au Serbe d'occuper une place encore plus importante dans le débat sur le meilleur joueur de l'histoire.

Renversant face à Stefanos Tsitsipas (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en 4h11) , qui menait deux manches à rien, Novak Djokovic a gagné à Roland-Garros son 19e titre du Grand Chelem, revenant à une longueur de Rafael Nadal et Roger Federer, co-détenteurs du record en la matière.

Deux hommes qu’il pourrait égaler à l’occasion du tournoi de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem de la saison. Rendez-vous compte, fin 2010, Novak Djokovic n’avait gagné qu’un seul tournoi du Grand Chelem. Dix ans plus tard, le Serbe en a déjà ajouté 18 à son palmarès.

Le premier à remonter un handicap de deux sets

Le Djoker a même gagné sept des douze derniers tournois du Grand Chelem. Il est le premier joueur de l’ère Open à remporter sept titres du Grand Chelem après ses 30 ans. Il co-détenait le précédent record de titres avec Rafael Nadal. Il est désormais seul au monde.

Son deuxième Roland-Garros (après 2016) lui permet aussi de réaliser le 5e doublé Open d’Australie-Roland-Garros de l’ère Open, le deuxième pour lui après 2016. Surtout, Djokovic est devenu le premier joueur de l’ère Open à remporter chacun des quatre majeurs à deux reprises.

Dos au mur face au Grec Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic est le premier joueur de l’ère Open à obtenir la victoire en finale d’un tournoi du Grand Chelem après avoir été mené deux manches à rien.

Bref, Novak Djokovic a encore battu un certain nombre de records, tandis que d’autres sont encore détenus par ses rivaux, et tous continueront d’alimenter leur légende et les nombreux débats sur le GOAT (Greatest Of All Time) qui pourront s'étirer à l'infini.

Tout comme Roger Federer, Novak Djokovic compte six saisons avec plusieurs titres du Grand Chelem à son palmarès, mais seul le Suisse est parvenu à réaliser trois fois le petit chelem (trois des quatre tournois du Grand Chelem).