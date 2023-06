MMA: c’est officiel, l’UFC revient à Paris le 2 septembre!

La date avait déjà fuité, elle est désormais officielle. L’UFC a annoncé ce lundi la date du deuxième événement de son histoire en France: le 2 septembre à Paris. Avec une billetterie qui ouvrira le 9 juin pour le grand public, prêt à pousser les combattants français et mettre le feu à la salle comme l’an dernier.

C’était un secret de Polichinelle. C’est désormais une réalité tangible. L’UFC a officialisé ce lundi la date de son retour en France pour le deuxième événement de son histoire dans notre pays. Après la réussite de la première édition le 3 septembre 2022, quand les cinq Français en lice avaient triomphé devant un public en fusion, l’organisation mastodonte du MMA mondial revient dans la même salle, l’Accor Arena de Paris, et quasiment à la même date: ce sera le 2 septembre prochain. Un événement qui devrait remplir très vite l’enceinte parisienne, la première édition ayant entraîné plus de 200.000 demandes pour 15.000 places disponibles.

La vente des tickets pour ce deuxième UFC Paris sera ouverte au grand public le 23 juin à 10h, précision importante quand on sait que la salle avait été remplie en quelques minutes l’an dernier. Comme d’habitude, l’UFC proposera également deux moyens d’avoir accès à la billetterie plus tôt. Les membres du Fight Club pourront partir à la chasse au sésame dès le 21 juin et ceux qui auront manifesté leur intérêt pour des places sur le site officiel de l’organisation pourront le faire le 22 juin, à chaque fois à 10h. Reste désormais à savoir qui remplira cette carte déjà très attendue par les amoureux français de MMA.

Dans son communiqué, l’UFC n’annonce aucun combat. Mais cite trois noms: Ciryl Gane, Manon Fiorot et Nassourdine Imavov. Battu en deux minutes par la légende Jon Jones début mars pour le titre des lourds, Ciryl Gane devrait chercher à rebondir à Paris, avec un adversaire encore à déterminer dans une catégorie où les choses bougent en ce moment (Curtis Blaydes et Jailton Almeida, deux possibles noms pour l'affronter à Paris, auraient un combat dans les tuyaux pour novembre).

L'idéal serait sans doute le nouvel épouvantail Sergei Pavlovich, qui reste sur six victoires de suite par KO/TKO au premier round, mais ce dernier pourrait préférer attendre pour être remplaçant du choc entre le champion Jon Jones et Stipe Miocic plus tard dans l'année... voire prendre Jones direct si Miocic ne l'affronte finalement pas comme la rumeur le prétend ces derniers temps. Un an après son inoubliable victoire sur Tai Tuivasa à Paris, le numéro 1 du classement des challengers des lourds devra s’imposer pour rester dans la discussion de la course au titre, qui pourrait s’ouvrir si Jones confirme son idée de retraite après avoir affronté Miocic.

L’autre tête d’affiche de la soirée parisienne devrait se nommer Manon Fiorot. Absente depuis sa victoire sur Katlyn Chookagian en octobre, à l’issue de laquelle elle a subi une opération pour soigner ses genoux, la numéro 2 du classement des challengers devrait disputer ce qui sera une demi-finale mondiale, avec l’Américaine Erin Blanchfield en adversaire la plus logique (la Brésilienne Taila Santos serait une autre possibilité, voire la star Rose Namajunas si elle monte chez les mouches). L’autre membre d’un top 15 de l’UFC, Imavov, sera aussi sans doute de la partie s’il n’a aucune complication physique après son combat contre Chris Curtis ce week-end à l’UFC 289.

Ziam seul absent des héros de la première édition?

Autre héros de la première édition, Benoît Saint-Denis combattra le 1er juillet à Las Vegas face au dangereux Brésilien Ismael Bonfim mais il esère ensuite être sur la carte parisienne. William Gomis, qui avait lui aussi brillé à Bercy, sort d’une victoire face à Francis Marshall fin avril et aura tout le temps de se préparer pour début septembre. Parmi les cinq vainqueurs à Paris l’an dernier, seul Farès Ziam pourrait ne pas revenir pour une deuxième danse, le timing semblant trop court après son prochain combat prévu le 22 juillet à Londres face à Jai Herbert. Mais d’autres noms tricolores devraient s’ajouter.

On pense à Taylor Lapilus, qui n’a toujours pas combattu depuis sa signature à l’UFC l’été dernier, ou encore à Oumar Sy (combattant du KSW et meilleur mi-lourd français) ou Abdoul Abdouraguimov (double champion de l’organisation française Ares), dont le manager Fernand Lopez a annoncé une promesse de l’UFC pour sa présence à Paris. Il y a aussi Kevin Jousset, la surprise française installée à l'autre bout du monde et pote d'Israel Adesanya qui se rapproche à très grands pas d'une signature à l'UFC avec Paris dans le viseur.

Peu importe les noms, finalement. La première édition l’a prouvé: les fans parisiens seront quoi qu’il arrive prêts à mettre le feu dans les tribunes. Vivement le 2 septembre. "Après quinze ans de préparation, notre premier événement à Paris a été incroyable, rappelle Dana White, patron exécutif de l'organisation. À guichets fermés, l’ambiance et les fans ont été fantastiques. L'arène était bondée dès le premier combat de la soirée et personne n’est resté assis. J'ai hâte de produire une autre soirée inoubliable!"