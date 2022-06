ATP: Federer en dit plus sur son retour à la compétition et ses prochaines échéances

Roger Federer a donné quelques indices supplémentaires sur la date de son retour sur les courts de tennis, indiquant vouloir être prêt pour la Laver Cup, avant le tournoi de Bâle.

De l’aveu du principal intéressé, "c’est trop long". Le Suisse Roger Federer (40 ans, bientôt 41), qui n’a plus joué en compétition depuis juillet dernier, trépigne d’impatience à l’idée de retrouver les courts. Mais le champion suisse est bien obligé de le reconnaître, ce n’est pas pour tout de suite. Il faudra donc encore prendre son mal en patience. "J'ai été opéré à la fin du mois d'août. Nous le savions déjà à l'époque. Les gens n'arrêtent pas de me demander : "Alors, ça donne quoi? À chaque fois, je dois répondre que cela prendra un peu plus de temps."

"Continuer à jouer en 2023? Ce serait l'idée, sans aucun doute"

"Impatient de rejouer à la maison", Federer avait déjà confirmé en avril sa participation au tournoi de Bâle, dont il sera la tête d’affiche du 24 au 30 octobre. Néanmoins, le Bâlois n’avait rien dévoilé de ses intentions avant et après le tournoi suisse, excepté sa participation à la Laver Cup (prévue à Londres du 23 au 25 septembre), laissant la porte ouverte à d’autres possibilités, y compris celle d’un retour anticipé. Un mince espoir qui s’est vite envolé, au grand dam de ses fans, et ils sont nombreux, impatients de le retrouver en action.

Car les objectifs n’ont pas changé. "Je dois juste rester patient et faire des progrès constants, a expliqué Federer. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. L'objectif est d'être prêt pour la Laver Cup et Bâle à la fin de l'année. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu."

Une fois le tournoi de Bâle disputé, en revanche, ce sera terminé... pour 2022. "Après Bâle, la saison est de toute façon terminée, a-t-i précisé dans une interview à Sonntagszeitung. Il est important pour moi de retrouver la forme afin de pouvoir m'entraîner pleinement. Une fois que ce sera fait, je pourrai choisir combien de tournois je vais jouer et où. La Laver Cup est un bon début, je n'ai pas besoin de jouer cinq matches en six jours." Et ensuite? "Les trois ou quatre prochains mois seront extrêmement importants", prévient-il.

Envisage-t-il de remettre le couvert en 2023 si le genou tient bon? "Oui, définitivement. Comment et où, je ne le sais pas encore. Mais ce serait l'idée. Sans aucun doute."