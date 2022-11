Masters: balayé par Auger-Aliassime, Nadal au bord de l'élimination

Rafael Nadal s'est incliné ce mardi face à Félix Auger-Aliassime lors du Masters de Turin (3-6, 4-6). Il faudra un miracle au joueur espagnol pour éviter l'élimination après cette deuxième défaite en deux matchs dans le tournoi.

Une page va se tourner lors du Masters de Turin avec la prise de pouvoir de la nouvelle génération. Déjà battu par Taylor Fritz (25 ans) lors de son entrée en lice, Rafael Nadal s'est encore incliné ce mardi face à Félix Auger-Aliassime (3-6, 4-6) en un peu moins de deux heures de jeu. Le Canadien s'est relancé en vue de la qualification dans ce groupe vert avant la troisième journée alors que Rafa Nadal s'est rapproché de la sortie.

Incapable de gagner le moindre set lors de ses deux premiers matchs, l'Espagnol de 36 ans se retrouve au bord de l'élimination. A moins d'un improbable miracle, l'homme aux 22 sacres en Grand Chelem sera éliminé avant les demi-finales de ce Masters disputé en Italie.

Nadal maudit au Masters

Revenu à un excellent niveau en 2022, après avoir manqué la qualification pour le Masters l'an passé, Rafael Nadal n'y arrive toujours pas lors du dernier tournoi de la saison. Pour sa onzième participation en carrière, l'actuel numéro deux mondial a connu le même manque de réussite que lors de ses tentatives précédentes.

Et pour cause, s'il lui reste encore une chance de rejoindre les demi-finales et de viser la victoire finale (il lui faudra gagner son dernier match contre Ruud et espérer que Taylor Fritz gagne ses matchs contre le Norvégien et Auger-Aliassime en deux sets), Rafael Nadal ne devrait pas mettre fin à sa disette dans le Masters.

A l'image des Masters 1000 de Miami et de Paris-Bercy, le Taureau de Manacor n'a jamais remporté les finales du circuit ATP. Ce ne sera donc (probablement) pas pour 2022 non plus.