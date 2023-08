Tennis: 13 à la suite pour Alcaraz à Toronto

Carlos Alcaraz, numéro 1 mondual et résent vainqueur de Wimbledon et du Queen's, a remporté son 13e match de suite sur le circuit ATP, mercredi à Toronto.

Le n°1 mondial Carlos Alcaraz a remporté mercredi son 13e match ATP d'affilée, en entamant le Masters de Toronto sur une victoire face à Ben Shelton 6-3, 7-6 (7/3). Le match du deuxième tour entre les deux jeunes de 20 ans a été gagné par l'Espagnol, qui aspire à un succès au Canada après s'être adjugé successivement les tournois londoniens sur gazon du Queen's Club et de Wimbledon.

"Je dois mieux jouer à partir de maintenant"

Alcaraz compte désormais 48 victoires pour 4 défaites sur la saison et se prépare à défendre son titre à l'US Open. La tête de série a admis qu'il avait parfois été dépassé par son adversaire américain (41e mondial), au cours du match de 56 minutes, sa première victoire en carrière à Toronto.

"Il a été plus agressif que moi dès le début", a commenté Alcaraz. "J'ai essayé d'être solide et de trouver mon rythme, mais j'ai eu quelques difficultés." "Mais je suis heureux d'être au prochain tour. Des matches comme celui-ci m'aident à me concentrer. Je dois mieux jouer à partir de maintenant", a ajouté Alcaraz, qui affrontera le Polonais Hubert Hurkacz, tête de série n°15, en huitièmes de finale.

Plus tôt, Gaël Monfils avait signé l'exploit du jour en battant le n°4 mondial, Stefanos Tsitsipas, en deux sets (6-4, 6-3) pour se qualifier pour les huitièmes de finale en un peu moins de 90 minutes. C'est la première fois que Monfils bat un joueur du Top 10 depuis mars 2022, et il a de plus affronté un Tsitsipas en pleine forme, tout juste auréolé du titre ATP de Los Cabos au Mexique le week-end dernier. Monfils, qui a atteint le troisième tour à Washington la semaine dernière, a surmonté 29 fautes directes pour se qualifier.