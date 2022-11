Tennis: Djokovic s'offre une sixième couronne au Masters, et rejoint Federer

Novak Djokovic n'a eu aucun mal à dominer Casper Ruud (7-5, 6-3) en finale du Masters de Turin pour remporter ce dimanche son second grand titre de l'année, le premier depuis Wimbledon. Avec six titres dans la compétition, il rejoint Roger Federer au sommet.

Novak Djokovic reste le maître. Comme l’an dernier lorsqu’ils s’étaient affrontés en phase de poules du Masters de Turin, le Norvégien Casper Ruud n’a pas fait le poids en finale contre le Serbe, revenu au top de sa forme en cette fin de saison. Une fois n’est pas coutume, Djokovic s’est imposé en deux manches (7-5, 6-3) et demeure invaincu face à cet adversaire, qui n’est toujours pas parvenu à lui prendre le moindre set en quatre confrontations sur le circuit.

Ruud n'avait pas les armes

Ce succès aux Masters, le sixième de sa carrière, fait de "Nole" le joueur le plus âgé à s'adjuger le tournoi, qui réunit chaque année les huit meilleurs joueurs de la saison, et lui permet surtout d’égaler le record de titres de Roger Federer aux Masters. Il était difficile de prévoir un autre scénario que celui auquel on a assisté, Casper Ruud lui-même n’y croyait pas franchement à la veille de ce dernier match officiel de l'année, son style de jeu ne semblant pas le plus à même d’embêter Novak Djokovic sur la surface de prédilection du Serbe, quasiment injouable sur dur indoor.

"Je vais devoir faire quelque chose que je n'ai pas encore été capable de faire", anticipait le Norvégien. Mais le miracle ne s'est pas produit. A l'image de ce qu'il a produit tout au long de la semaine, Djokovic a été exceptionnel au service avec 85% de réussite derrière son premier service (71% de premières balles) et pas moins de 9 aces, dont celui qui lui a permis de soulever le trophée, sur la balle de match. Plus saignant que son adversaire (31 coups gagnants contre 17), Djokovic a été patient dans la première manche, attendant son heure pour sauter sur la première occasion de ravir la mise en jeu adverse, ce qu’il a fait à 6-5 en sa faveur pour empocher le premier set.

Casper Ruud n’a pas pu résister autant dans le deuxième set, craquant dès l’entame, alors que le Serbe menait 2-1. Djokovic jouait sa cinquième finale en autant de tournois (une seule défaite à Bercy contre Rune) depuis sa défaite en quarts à Roland-Garros en mai. Preuve qu’il est bien de retour au sommet à l'issue d'une saison étrange qui l'aura vu manquer l'Open d'Australie, l'US Open et plusieurs Masters 1000 en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. Outre ce nouveau trophée qui s’ajoute à sa collection, Djokovic encaisse le plus gros prix jamais offert par l’ATP dans un tournoi: 4.740.300 dollars.