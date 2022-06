Roland-Garros: qui est Casper Ruud, le Norvégien qui rêve de faire tomber Rafael Nadal en finale ?

Qualifié pour la finale de Roland-Garros ce dimanche, sa première en Grand Chelem, Casper Ruud (8e mondial) explose aux yeux du grand public. Le Norvégien affrontera Rafael Nadal, maître des lieux mais également idole du joueur de 23 ans. Entre l'influence de l'Esapgnol et celle de Christian, son père et ancien joueur professionnel, Casper trouve logiquement son bonheur sur terre battue.

D'abord bourreau de Jo-Wilfried Tsonga lors du premier tour, le natif d'Oslo s'est hissé jusqu'au dernier carré de Roland-Garros en triomphant de Marin Cilic. Il aura fallu 2h56 à Casper Ruud, vendredi, pour se débarrasser de l’encombrant Croate en demi-finale. Au bout des quatre sets, le numéro 8 mondial s’est ouvert les portes de la finale de Roland-Garros, la première pour lui en Grand Chelem mais surtout la première pour la Norvège, plus rompue à la poudreuse du ski de fond qu'à la terre battue.

Une histoire de famille

Pour trouver trace d’un joueur de tennis norvégien ayant brillé, il faut remonter au début des années 1990 et un certain... Christian Ruud, père de Casper. Professionnel entre 1991 et 2001, Christian Ruud était - jusqu’à l’éclosion de son fils - le meilleur joueur norvégien de l’histoire. Rien d’étonnant étant donné le faible nombre de tennismen au pays du soleil de minuit.

Avant le tennis, Casper a hésité avec le football, le hockey et le golf. "Finalement à 11 ans, il était décidé à se consacrer entièrement au tennis. Il est venu me voir et m'a dit 'Papa je sais ce que je veux faire. Je préfère les sports individuels aux sports d'équipe'. Et il a opté pour le tennis", rapporte Tennis Breaking News.

C’est donc une évidence pour Christian de prendre son fiston sous son aile et commencer à l’entraîner. “Je sais que mon père veut le meilleur pour moi. Il a une part très importante dans mon succès, depuis que je suis tout petit. Je viens d'une petite nation du tennis et j'ai peu de source d'inspiration en Norvège à part lui, résume Casper. Il est le seul à connaître aussi bien le tennis et comment gérer sa vie sur le circuit au quotidien. C'est un énorme avantage d'avoir un père si proche de moi qui m'aide dans ma vie de joueur de tennis professionnel." C’est donc aux côtés du paternel que Casper frappe ses premières balles et très vite l’influence de son aîné va se faire ressentir dans les affinités du jeune Casper. Spécialiste de la terre battue, Christian Ruud se hisse deux fois au troisième tour de Roland-Garros en 1995 et 1999, il atteint également la finale du tournoi de Båstad, la seule de sa carrière. Sans surprise, le premier fait d’arme de Casper en professionnel est donc sur l'ocre. En 2017, il arrive en finale du tournoi de Rio de Janeiro alors qu’il n’a que 19 ans. Sa carrière est lancée mais il ne veut pas s'arrêter là.

L'influence de Rafael Nadal

En 2017, Casper décide de quitter sa Norvège natale pour rejoindre l’Espagne et la Rafa Nadal Academy, à Manacor. Fondé en 2016, ce centre de formation et d’entraînement est dirigé par Rafael Nadal et son oncle Toni. Pedro Clar, entraîneur référent de Ruud à Majorque, justifie ce choix pour le site de Roland-Garros: “Casper est venu chez nous pour s'inspirer des valeurs et de l'état d'esprit de Rafael Nadal. On retrouve d'ailleurs chez lui des qualités communes à Rafa, dans son tennis comme dans sa personnalité.”

Un choix logique d’autant plus que le Taureau de Manacor est l’idole de Ruud. La finale de Roland-Garros 2005 entre Nadal et Mariano Puerta est d’ailleurs son “tout premier souvenir de tennis à la télévision.” Selon Clar, Ruud ressemble à Nadal pour son côté besogneux: “Casper ne manque jamais la moindre journée de travail. S'il faut passer quatre heures sur un court pour travailler spécifiquement quelque chose, il le fera, sans rechigner. Je ne l'ai jamais vu se plaindre sur un terrain de tennis."

Une ascencion discutée

Avec les conseils des proches de Nadal, Ruud continue son ascension et prend du galon sur terre battue. Sur ses 11 titres remportés en junior et professionnel, dix l’ont été sur la surface ocre. Preuve de l’éclosion du Scandinave sous le giron ibérique, l’évolution de son classement ATP: 113e fin 2018, il est 54e à la fin de l’année 2019 avant de rentrer dans le top 30 en 2020. Sa huitième place à l’ATP en 2021 lui ouvre les portes des Masters de Turin, réunissant les huit meilleurs joueurs du monde.

Cette ascension fulgurante au classement ATP et sa présence au grand rendez-vous italien sans avoir gagné de tournoi majeur ne font pas que des heureux. Marc Rosset, champion olympique 1992 en simple, en fait partie. “Vous l’avez vu, vous, Ruud, dans les Majeurs ? Le grand public veut voir des Nadal, des Federer, des Murray, des Stan (Wawrinka). Pas des mecs qui ont gagné leurs places en enlevant des tournois ATP 250, assène le Suisse pour la RTS. On est loin de la compétition géniale et passionnante qui s’était jouée à Londres ces dernières années.”

Avec une demi-finale à Turin et un début de saison 2022 prometteur avec une demie sur le tournoi de Rome et une finale perdue contre Carlos Alcaraz à Miami, Ruud a toutefois prouvé qu’il a sa place parmi les gros poissons du circuit. Cette finale de Roland-Garros, atteinte en écartant Hubert Hurkacz (12e), Holger Rune, grande promesse du tennis mondial et Marin Cilic, ancien vainqueur de l'US Open, confirme la tendance. Le grand duel à venir contre Rafael Nadal, vainqueur 13 fois à Porte d’Auteuil, est un test grandeur nature pour celui qui a l’habitude d’affronter le Majorquin à l'entraînement mais qui ne l’a encore jamais croisé en compétition. Une grande première à tous les étages pour Ruud et la Norvège.