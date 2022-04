Tennis: Nadal de retour à l’entraînement après quatre semaines sans jouer

Rafael Nadal a pu reprendre l'entraînement raquette en mains après quatre semaine de repos forcé en raison d'une fêlure à une côté contractée à Indian Wells.

Rafael Nadal accomplit des progrès. Le Majorquin avait annoncé le 22 mars qu’il serait absent quatre à six semaines en raison d’une "fêlure à une côte" contractée à Indian Wells. Après avoir remporté de très haute lutte sa demi-finale contre Carlos Alcaraz, il avait perdu en finale face à l’Américain Taylor Fritz et révélé la nature exacte de sa blessure deux jours plus tard. "Aujourd'hui après 4 semaines sans mettre les pieds sur un court de tennis, première séance d'entraînement en douceur. Je suis si excitée de revenir sur le terrain !", a indiqué Rafael Nadal sur les réseaux sociaux ce lundi.

Incapable de reprendre l’entraînement raquette en main il y a encore quelques jours, l’Espagnol s’était contenté d’un léger travail en salle jusqu'alors. Le n°4 mondial a déjà manqué les Masters 1000 de Miami sur dur, et de Monte-Carlo, qui ouvre la saison européenne sur terre battue. Nadal est logiquement absent au tournoi de Barcelone cette semaine. La date exacte de son retour à la compétition n’est pas encore déterminée, il faudra pour cela attendre encore quelques semaines. Le prochain Masters 1000 est programmé à Madrid (du 1er au 8 mai) avant Rome (8-15 mai) et Roland-Garros (22 mai-5 juin) où il tentera de briguer un 14e trophée.