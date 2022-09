Laver Cup: à quelle heure et sur quelle chaîne voir le dernier match de Roger Federer ?

Roger Federer disputera ce vendredi soir son dernier match en carrière, à l’occasion du double de la Laver Cup à Londres où il sera associé à Rafael Nadal et opposé à la paire Sock-Tiafoe.

Le clap de fin est tout proche pour Roger Federer. Le joueur suisse disputera ce vendredi soir son dernier match en carrière, en Laver Cup, quelques jours après avoir annoncé sa retraite. À Londres, il jouera pour la Team Europe un double aux côtés de Rafael Nadal face à Sock et Tiafoe, qui défendront les couleurs de la Team World.

La rencontre, comme l’ensemble de la compétition, sera retransmise par beIN Sports et à suivre en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport. Prévu en quatrième rotation, le match ne devrait pas débuter avant 21h au minimum, puisque le précédent, Murray-De Minaur, ne commencera pas avant 20h (heure française).

Si le tournoi se déroule de ce vendredi à ce dimanche, Roger Federer ne rejouera plus, puisqu’il n’y aura pas d’autres doubles au programme et qu’il est incapable de s’aligner en simple, comme il l’avait concédé cette semaine au média Le Temps.

Federer prévoit que "ce sera dur"

"Je ne sais pas si je tiendrai le coup sur le plan émotionnel, indique le Suisse ce jeudi en conférence de presse, visiblement tendu. J’ai déjà été horriblement nerveux par le passé avant certains matchs. J’ai déjà eu la chance de jouer avec le support de Rafa ou Novak. Avoir une nouvelle opportunité, je suis sûr que ce sera formidable. Mais ce sera dur."

De son côté, Rafael Nadal s’est montré ravi de partager ce moment avant son éternel rival. "Ce sera incroyable et mémorable, assure l’Espagnol. Avoir Roger une dernière fois avec moi, ce sera top. On a créé une incroyable rivalité entre nous. Une rivalité sympa car on entretient de très bonnes relations. Un des plus grands joueurs - si c’est n’est le meilleur - va s’en aller. Je suis vraiment content d’être là. J’espère rendre le moment spécial."