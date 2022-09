Laver Cup: après son double avec Federer, Nadal se retire du tournoi pour "raisons personnelles"

Après avoir accompagné vendredi soir Roger Federer en double pour le dernier match de la carrière du Suisse, Rafael Nadal s'est retiré de la Laver Cup, samedi matin, pour "raisons personnelles". Il est remplacé par Cameron Norrie.

Rafael Nadal était venu pour accompagner Roger Federer dans sa dernière danse. Après avoir disputé - et perdu - avec le Suisse le dernier match de sa carrière, en double contre Jack Sock et Frances Tiafoe, l'Espagnol s'est retiré de la Laver Cup pour "raisons personnelles".

L'homme aux 22 titres du Grand Chelem, un de plus que Novak Djokovic, n'était pas là pour jouer à fond cette Laver Cup. Ce qui comptait était d'être là pour son rival historique et désormais ami, Roger Federer, et de l'accompagner dans sa sortie. Les deux hommes sont allés au super tie-break contre la paire américaine Sock-Tiafoe et ont même eu une balle de match avant de s'incliner.

Cameron Norrie intègre l'équipe Europe

Après la rencontre, Rafael Nadal n'a pas pu retenir son émotion lors du discours d'adieux du Suisse. "Je suis une personne assez sensible, a-t-il expliqué. Cela ne m'inquiète pas non plus. Au bout du compte, pleurer, c'est bien aussi. Parfois, vous avez besoin de libérer ces émotions et, d'une certaine manière, une partie de ma vie a également disparu. C'est donc difficile."

Pour la fin de cette Laver Cup, l'Espagnol est remplacé par Cameron Norrie au sein de l'équipe Europe. Après la première journée, les deux équipes sont à égalté, 2-2. L'Europe avait débuté avec deux victoires, grâce à Ruud et Tsitsipas, avant les victoires de De Minaur et du double Sock-Tiafoe, au bout de la nuit.