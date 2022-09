Laver Cup: "Une partie de ma vie a disparu", les larmes de Nadal pour la retraite de Federer

Roger Federer a mis fin vendredi à sa carrière de tennisman en disputant un match en double avec son rival et ami Rafael Nadal, lors de la Laver Cup. Après le discours du Suisse, ni le principal intéressé ni l'Espagnol n'ont réussi à retenir leurs larmes.

Un dernier "Fedal" avant de partir. Ce vendredi, Roger Federer a pris sa retraite, à 41 ans, à l'issue d'un match en double disputé lors de la Laver Cup avec Rafael Nadal, son rival de longue date devenu un ami au fil du temps. Si les deux hommes ont perdu contre la paire Jack Sock-Frances Tiafoe, l'essentiel était ailleurs, avec une émotion non dissimulée.

"Pleurer, c'est bien aussi"

Très ému, jusqu'aux larmes, Roger Federer n'a pas été le seul à pleurer. Après la rencontre, au terme du discours d'adieux du Suisse, Rafael Nadal n'a pas non plus réussi à contenir son émotion, alors qu'il était assis à côté de l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem.

"Je suis une personne assez sensible. Cela ne m'inquiète pas non plus. Au bout du compte, pleurer, c'est bien aussi. Parfois, vous avez besoin de libérer ces émotions et, d'une certaine manière, une partie de ma vie a également disparu. C'est donc difficile", a confié Rafael Nadal en zone mixte.

"C'est juste un moment dans ma vie", Federer "heureux" après ses adieux

En délicatesse avec son genou droit depuis trop longtemps et face à l'absence de progrès suffisants révélée par un scanner il y a quelques semaines, Roger Federer avait fini par annoncer il y a huit jours son départ irrévocable. "Honnêtement, j'ai été surpris de pouvoir si bien jouer ce soir, et j'en ai juste profité. Cela a été génial du début à la fin", a assuré Federer au terme de sa dernière partie, aux allures d'exhibition.

"La partie qui me faisait le plus peur, c'était de parler au micro (...) parce que je sais à quel point je deviens impossible quand je suis trop ému", a avoué également Roger Federer. Mais j'ai réussi à garder en tête (...) à quel point la journée avait été merveilleuse, que ce n'était pas la fin, que la vie continue, je suis en bonne santé, heureux, tout va bien, c'est juste un moment dans ma vie."

Avec 103 titres sur le circuit ATP, dont 20 en Grand Chelem, 310 semaines en tête du classement, dont 237 d'affilée lors de sa plus longue période de règne, c'est peu dire que Federer laisse un héritage au monde du tennis au terme d'une carrière de 25 ans.