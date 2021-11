Paris-Bercy: un sixième titre et un record pour Djokovic, qui prend sa revanche sur Medvedev

Opposé à Daniil Medvedev ce dimanche en finale du Masters 1 000 de Paris-Bercy, Novak Djokovic a renversé la situation pour s'imposer en trois sets (4-6, 6-3, 6-3). Le Serbe, qui finira l'année numéro 1 pour la septième fois de sa carrière, a conquis un sixième trophée en carrière lors du tournoi parisien.

Battu par Daniil Medvedev en finale de l'US Open en septembre dernier, Novak Djokovic a pris sa revanche ce dimanche sur le Russe, en s'offrant un sixième titre sur le Masters 1 000 de Paris-Bercy. Il a fallu trois sets au numéro 1 mondial pour imposer sa domination (4-6, 6-3, 6-3).

Le Serbe décroche ainsi un 37e titre record en Masters 1000, la catégorie juste en-dessous des tournois du Grand Chelem, soit un de mieux que Rafael Nadal. Djokovic s'était assuré la veille de terminer la saison au sommet de la hiérarchie mondiale pour la 7e fois, également un record qu'il détient désormais seul avec une longueur d'avance sur Pete Sampras.

Les yeux désormais tournés vers le Masters

Comme la veille lors de sa demi-finale face au Polonais Hubert Hurkacz, Novak Djokovic a cédé le gain du premier set. Dès le début de la rencontre, Daniil Medvedev s'est emparé du service du Serbe mais le numéro 1 mondial n'a pas mis longtemps pour réaliser le debreak et revenir à 2-2. Profitant de plusieurs fautes de son adversaire, Medvedev a réussi un nouveau break ensuite, pour le confirmer et faire la course en tête dans cette finale avec le premier set.

Sauf qu'après l'heure de jeu, Novak Djokovic a haussé une nouvelle fois son niveau de jeu pour accentuer la pression sur Daniil Medvedev. Solide sur son service, le Serbe a réalisé le break lors du quatrième jeu et n'a pas été repris ensuite lors de ce deuxième set. La supériorité s'est confirmée pour Djokovic dans le dernier set, avec un break réalisé lors du cinquième jeu après trois fautes directes de son adversaire.

Face au tenant du titre, Novak Djokovic s'est emparé une dernière fois du service de son adversaire mais si Daniil Medvedev a réussi à se donner du sursis sur le service du Serbe, le numéro 1 mondial n'a pas tremblé pour conclure. Les deux hommes se retrouveront peut-être lors du Masters de Turin, qui aura lieu du 14 au 21 novembre et qui réunira les 8 meilleurs joueurs de la saison.