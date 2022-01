Covid-19: Djokovic, nouveau symbole des anti-pass vaccinal dans les manifestations en France

En marge des protestations contre le pass sanitaire en France ce samedi, des manifestants ont apporté leur soutien à Novak Djokovic, qui pourrait être expulsé d'Australie.

La situation de Novak Djokovic fait le tour du monde. Et sert même d'exemple lors de manifestations en France. Ce samedi, les opposants au pass sanitaire, qui va devenir pass vaccinal, sont descendus dans les rues pour manifester au son de "Djokovic résistant", "Liberté" ou encore "Non au vaccin".

La pancarte pro-Djokovic lors d'une manifestation anti pass vaccinal le 15 janvier à Paris © AFP

A Paris, les intervenants à la tribune ont fait scander à la foule des "Liberté Djokovic", en serbe: des encouragements destinés au champion de tennis, que le gouvernement australien ne veut pas laisser entrer sur son sol pour l'Open d'Australie car il n'est pas vacciné.

>> Suivez l'affaire Djokovic en direct

Le Serbe renvoyé en rétention administrative

Un soutien partagé à l'autre bout de la France: "Novak (Djokovic), c'est un peu notre porte-drapeau en ce moment", a assuré à l'AFP Pascal, qui manifestait à Bordeaux. Venu avec une poignée de parents d'enfants inscrits dans une école de tennis de l'agglomération bordelaise, il dit vouloir soutenir l'entraîneur du club qui va perdre son emploi car il ne veut pas se faire vacciner.

De l'autre côté du globe, le numéro un mondial a été renvoyé en rétention administrative samedi à Melbourne. Comme l’ont rapporté les médias australiens, dont le quotidien The Age et la chaîne ABC, c’est au désormais célèbre Park Hotel de Melbourne, dans le quartier de Carlton, que le Serbe a été envoyé. Des audiences en référé sont prévues samedi et dimanche devant une Cour fédérale, et les autorités ont indiqué vendredi qu'elles n'expulseraient pas Djokovic d'Australie avant que les juges ne se soient prononcés. L'Open d'Australie débutera ce lundi.