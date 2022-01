Open d'Australie: Fourcade, Laver, Riner... le monde du sport rend hommage à Nadal

Vainqueur de son 21e Grand Chelem à Melbourne, Rafael Nadal est entré encore un peu plus dans l'histoire du tennis. Son exploit a été salué par de nombreuses personnalités sportives sur les réseaux sociaux.

Un exploit monumental. Vainqueur de son 21e Grand Chelem ce dimanche après une finale mémorable face à Daniil Medvedev, Rafael Nadal est entré dans l'histoire du tennis en devenant le seul détenteur du plus grand nombre de victoires en Grand Chelem, devant Novak Djokovic et Roger Federer (20). Une performance saluée par le milieu du tennis, mais pas seulement. "Federer est le meilleur joueur de tous les temps, mais Nadal est le meilleur des deux", a saluée l'ancienne légende Martina Navratilova (18 Majeurs).

Angélique Kerber: "21 titres du Grand Chelem. Pure admiration pour Rafael Nadal et son accomplissement historique."

Alizé Cornet: "J'ai pleuré. Rafael Nadal, tu es mon idole."

Chris Evert (157 titres en WTA, dont 18 Grand Chelem): "Un immense respect Rafael Nadal, un effort héroïque. Daniil Medvedev, beaucoup de titres du Grand Chelem à venir, beau combat. Quelle finale !"

Rod Laver (11 tournois du Grand Chelem) : "Une finale aux proportions herculéennes, merci pour cette brillante compétition. RafaelNadal et Daniill Medvedev. Deux couronnes à l'Open d'Australie et 21 majeurs, étant donné tout ce que tu as enduré, cette victoire historique est si spéciale Rafa. Ce fut un privilège de vous voir faire ce que vous aimez. Félicitations."

Pau Gasol (joueur de basket espagnol): "21 Grands Chelems, ce qui n'est rien comparé à l'héritage que tu ajoutes chaque jour. Félicitations à toi."

Mais le craquage du jour revient à Alvaro Gonzalez, qui a laissé explosé sa joie devant sa télévision.