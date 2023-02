Open d'Australie: Jimmy Connors s'emporte contre les personnes "qui lèchent le cul de Djokovic"

L'ancien n°1 mondial Jimmy Connors a dénoncé l'hypocrisie de ceux qui fulminaient contre Novak Djokovic après son expulsion d'Australie l'an dernier, et le couvrent d'éloges aujourd'hui après son titre à Melbourne.

Vainqueur de l’Open d’Australie 2023, Novak Djokovic s’est hissé à la hauteur de Rafael Nadal avec un 22e titre du Grand Chelem. De quoi aiguiser un appétit vorace pour distancer le Majorquin et viser le record absolu de titres remportés sur le circuit dans l'ère Open (109), détenu par l’Américain Jimmy Connors ?

L’ancien champion américain, connu pour son jeu à plat et son caractère tempétueux, ses sautes d’humeur intempestives, s’est justement prononcé sur le cas du Serbe, "un putain de grand joueur", dans son podcast. L’ancien n°1 mondial américain, considéré comme l'un des plus grands de tous les temps, est revenu sur l’expulsion du Serbe d’Australie un an auparavant en raison de sa non-vaccination au Covid-19, une situation qui a compromis le restant de sa saison 2022, l’empêchant de participer à un certain nombre de tournois, notamment aux Etats-Unis.

"Le gars a défendu ses convictions, à tort ou à raison, certaines personnes vont dire qu'il faut aller à gauche, d'autres vont rester à droite ? Mais il a défendu ses convictions et il était prêt à s'y tenir, au point d'être mis au ban du jeu. C'est brutal", a déclaré Jimmy Connors. Admiratif, le "bad boy" américain a établi un parallèle avec son propre vécu, rappelant qu’il avait lui-même été privé de plusieurs tournois, dont Roland-Garros 1974. Alors qu’il venait de remporter son premier Majeur à l’Open d’Australie cette même année, Connors avait choisi de participer à une lucrative exhibition juste avant les Internationaux de France. Ce qui avait contrarié le président de la Fédération française de tennis de l’époque, Philippe Chatrier, poussant ce dernier à priver Connors du tournoi. Connors ne reviendra pas à Paris avant l'édition 1979, dont il atteindra le dernier carré s'inclinant contre Victor Pecci en demie. Mais en 1974, il allait gagner Wimbledon et l'US Open...

"Je peux m'identifier à ce qu'il a vécu, j'ai moi-même été ostracisé, à Roland-Garros, on m’a empêché de jouer certains tournois, des choses comme ça. Et alors, vas-y, joue tes matches quand c’est la seule façon d’obtenir réparation. Et je déteste dire ça parce que ça donne l'impression que je suis en colère, mais je ne suis pas en colère. Je sais juste combien de ces personnes qui l'ont critiqué l'année dernière lui lèchent le cul aujourd’hui. Tous."