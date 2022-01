Open d’Australie: l’ATP regrette "une perte pour le tennis" après l’expulsion de Djokovic

L'ATP, qui gère le circuit professionnel masculin, a estimé dimanche que l'expulsion de Novak Djokovic d'Australie "mettait un terme à une série d'événements profondément regrettables", tout en soulignant que son absence au premier Majeur de l'année serait "une perte pour le tennis".

"La décision rendue aujourd'hui (dimanche) de confirmer l'annulation du visa australien de Novak Djokovic met un terme à une série d'événements profondément regrettables", écrit l'ATP dans un communiqué, en précisant que "les décisions de justice concernant des questions de santé publique doivent être respectées". "Quelle que soit la façon dont nous en sommes arrivés là, Novak est l'un des plus grands champions de notre sport et son absence à l'Open d'Australie est une perte pour le tennis", poursuit cependant le texte.

L’ATP appelle les joueurs à se faire vacciner

"Nous savons comme ces derniers jours ont été compliqués pour Novak et à quel point il voulait défendre son titre à Melbourne. Nous lui souhaitons le meilleur et avons hâte de le revoir bientôt sur les courts", ajoute l'instance. "L'ATP continue de fortement recommander la vaccination à tous les joueurs", conclut le communiqué en référence au point de départ des ennuis de Djokovic qui voulait contourner l'obligation vaccinale instaurée pour entrer sur le territoire australien. La Cour fédérale australienne a rejeté dimanche le recours intenté par le N.1 mondial contre l'annulation de son visa et ainsi confirmé son expulsion du pays.