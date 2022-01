Open d'Australie: le président serbe dénonce l'Australie dans l'affaire Djokovic

Le président serbe, Aleksandar Vucic, s'est emporté dimanche contre les autorités australiennes qui s'apprêtent à expulser Novak Djokovic après une longue saga autour de son visa. La Cour fédérale d'Australie a rejeté le recours qu'il avait intenté contre son expulsion.

Aleksandar Vucic est toujours aussi remonté. Le président serbe Aleksandar Vucic s'en est pris dimanche aux autorités australiennes après le dénouement de l'affaire Novak Djokovic. La Cour fédérale a rejeté le recours intenté par le numéro un mondial contre l'annulation de son visa et ainsi confirmé son expulsion du pays. Il ne pourra donc pas participer à l'Open d'Australie qui débute lundi.

>> Toutes les infos sur l'affaire Djokovic

"Ils pensent qu'avec ces dix jours de mauvais traitements, ils ont humilié Djokovic. Ils se sont humiliés eux-mêmes, Djokovic peut revenir dans son pays la tête haute et regarder tout le monde droit dans les yeux", a réagi le président de la Serbie auprès de la presse locale. A ses yeux, Djokovic a été victime "d'une chasse aux sorcières au sens propre du terme, contre une personne et un pays".

"Nous avons hâte de le voir revenir"

"J'ai parlé plus tôt à Novak après la décision et je l'encourage. Nous avons hâte de le voir revenir dans son pays où il sera toujours le bienvenu", a-t-il ajouté, avant d'accuser les avocats du gouvernement australien de mentir. "Ils mentent tout simplement. Ils ont dit qu'il y avait moins de 50% de personnes vaccinées en Serbie et officiellement le nombre est de 58%. N'oubliez pas que c'est plus élevé que dans de nombreux pays de l'Union européenne", a-t-il insisté.

Djokovic, qui visait un 21e titre en Grand Chelem, s'est dit "extrêmement déçu" par la décision de la Cour fédérale. "Je respecte la décision de la Cour et je coopérerai avec les autorités compétentes concernant mon départ du pays, a-t-il toutefois précisé dans un communiqué. Cela me met mal à l'aise que l'attention ait autant été portée sur moi ces dernières semaines, et j'espère que nous pouvons désormais tous nous focaliser sur le jeu et le tournoi que j'aime."