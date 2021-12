Tennis: Rafael Nadal testé positif au Covid-19

Après avoir perdu deux matches au tournoi-exhibition d'Abu Dhabi, vendredi et samedi, Rafael Nadal a annoncé ce lundi avoir été testé positif à son retour en Espagne. De quoi remettre en doute sa participation à l'Open d'Australie ?

De retour à la compétition le week-end dernier, à l'occasion de la traditionnelle exhibition d'Abu Dhabi, quatre mois après sa dernière apparition sur un court de tennis, Rafael Nadal a enchaîné deux défaites. Ce qui n'a rien de surprenant, ni de franchement inquiétant, même pour l'homme aux 20 titres du Grand Chelem. Sauf que le Majorquin a été contrôlé positif au Covid-19 lors de son retour en Espagne, et que ce contretemps pourrait bouleverser son calendrier, et remettre en cause sa participation à l'Open d'Australie (17-30 janvier).

Des ajustements nécessaires à prévoir en termes de calendrier

"Bonjour à tous. Je voulais vous annoncer qu'à mon retour du tournoi d'Abu Dhabi, j'ai été testé positif au COVID à un test PCR qui a été effectué à mon arrivée en Espagne. Au Koweït et à Abu Dhabi, nous avons effectué des tests tous les deux jours et tous sont revenus négatifs, le dernier ayant eu lieu le vendredi et les résultats le samedi. Je passe un moment désagréable mais je suis persuadé que mon état va s’améliorer petit à petit. Je suis maintenant confiné à la maison et j'ai informé les personnes qui ont été en contact avec moi du résultat."

Rafael Nadal avait déjà exprimé quelques réserves sur sa participation à l'Open d'Australie, à l'issue de ses deux matches à Abu Dhabi, indiquant avoir besoin de temps. Ce test positif et les conséquences qui en résultent pourrait achever de le convaincre d'y renoncer: "En raison de la situation, je dois avoir une flexibilité totale avec mon emploi du temps et j'analyserai mes options en fonction de mon évolution. Je vous tiendrai informé de toute décision concernant mes futurs tournois ! Je vous remercie tous d'avance pour votre soutien et votre compréhension." En attendant la mise à jour de ses objectifs, Rafael Nadal est pour l'heure inscrit au tournoi de Melbourne (4-9 janvier) et à l'Open d'Australie.