Repos, prières et business… ce qu’a fait Djokovic depuis son retour en Serbie

Expulsé en début de semaine d'Australie où il a dû renoncer à sa participation à l'Open d'Australie en raison de son statut vaccinal, le numéro 1 mondial Novak Djokovic se fait très discet depuis son retour en Serbie. Mais le tennisman de 34 ans a tout de même fait quelques apparitions publiques. Très loin de courts de tennis. Et sans masque.

Il y a une semaine, Novak Djokovic était au centre de toutes les attentions. Alors que sa participation à l’Open d’Australie était encore incertaine, chacun de ses faits et gestes était épié, analysé, commenté. Le feuilleton sur son bras de fer avec le gouvernement australien a pris fin dimanche avec la décision de la Cour fédérale de ne pas lui accorder de visa. Expulsé d’Australie, le numéro 1 mondial, anti-vaccin convaincu, a quitté Melbourne lundi pour regagner son pays, la Serbie où il a été accueilli comme un héros national. Et depuis?

Si "Nole" a logiquement disparu de l’actu tennis laissant la place aux participants et participantes de l’Open d’Australie, les médias serbes ne le lâchent pas. Leur tâche n’est pas simple. La star a décidé de rester très discrète. Selon Blic, dès son retour à Belgrade, Djokovic s’est rapidement isolé dans son appartement avec de sa famille. Son entourage a fait savoir qu’il ne comptait pas s’exprimer dans les médias pour le moment.

Une première apparition publique à l'église

Mercredi, jour de l’Epiphanie dans la tradition orthodoxe, il a néanmoins fait sa première apparition publique, suscitant la grande surprise de ceux qui l’ont croisé. Le numéro 1 mondial a été vu dans l'église de Ruzica, à Kalemegdan, un quartier de la capitale serbe. Il a acheté des bougies, prié au milieu des fidèles et accepté de prendre la pose avec un fan. Jeudi, "Nole" a quitté la Serbie, direction le Monténégro. Sous la pluie, il a été filmé en train de marcher avec ses proches dans la station balnéaire de Tivat.

Pas masqué à la sortie d'un monastère

Celui que la presse serbe appelle sobrement "le meilleur joueur de tous les temps" a visiblement besoin de se réfugier dans la foi et la spiritualité. Car la religion était également au programme de sa journée de vendredi. "Djoko" a visité le monastère d’Ostrog. Sur place, il a échangé avec Joanikije, le métropolite du Monténégro et du Littoral. Ce dernier a souhaité au Serbe de revenir le plus rapidement possible sur les courts de tennis. Certaines vidéos à sa sortie du monastère circulent dans les médias locaux. On peut voir le champion serbe, tout sourire et... non masqué, saluer un bébé dans les bras de sa maman.

Après la "tempête australienne", la semaine de Djokovic est donc très calme. Repos, famille, prières... et un peu de business aussi. Car on a également appris que le Serbe et sa femme Jelena sont les co-fondateurs de QuantBioRes, une biotech danoise qui cherche à développer un traitement contre le Covid. Noavk Djokovic possède 80% des parts de cette société fondée en juin 2020 et qui emploie une vingtaine de personnes. Pour ce qui est de la date de son grand retour à la compétition, il faudra attendre encore un peu...