Roland-Garros: Garcia prend la porte, le naufrage français continue

Pourtant favorite de son deuxième tour à Roland-Garros, Caroline Garcia a été sortie ce mercredi par la Slovène Polona Hercog (7-5, 6-4). Il ne reste plus que cinq Français en lice.

La débâcle française se confirme à Roland-Garros. Dominée en deux manches par la Slovène Polona Hercog (7-5, 6-4), Caroline Garcia a pris la porte dès le deuxième tour du tournoi, ce mercredi. C’est une grosse déception pour celle qui avait facilement dominé l’Allemande Laura Siegemund (6-3, 6-1) pour son entrée en lice.

La déroute française se poursuit

Classée au 58e rang au classement WTA, et huitième de finaliste l'année dernière Porte d'Auteuil, elle faisait figure de favorite face à Hercog, 73e. Mais elle est tout de suite apparue en difficulté, prise à la gorge et incapable de faire déjouer la native de Maribor, solide sur ses premières balles et bien plus agressive en retour. Hercog, qui avait dû batailler deux jours plus tôt pour effacer la Néerlandaise Kiki Bertens (6-1, 3-6, 6-4), a fini par plier l'affaire sur sa cinquième balle de match, après avoir vu Garcia relancer un (court) moment le suspense.

Elle affrontera au troisième tour la Tchèque Marketa Vondrousova, victorieuse de la Parisienne Harmony Tan et finaliste du Grand Chelem parisien en 2019. Il ne reste plus que deux Françaises en lice: Kristina Mladenovic et Fiona Ferro, qui seront opposées jeudi à Anett Kontaveit et Jennifer Brady. Chez les garçons, ils ne sont plus que trois représentants du clan tricolore: Enzo Couacaud, opposé ce mercredi à l’Espagnol Pablo Carreño Busta. Jeudi, Richard Gasquet défiera l’ogre Rafael Nadal, alors que Gaël Monfils se frottera au Suédois Mikael Ymer.