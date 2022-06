Roland-Garros: Nadal explique avoir jouer "avec le pied endormi" durant toute la quinzaine

Rafael Nadal a remporté ce dimanche Roland-Garros pour la quatorzième fois de sa carrière après sa victoire en finale contre Casper Ruud. Un sacre que l’Espagnol de 36 ans est allé chercher au forceps, en composant avec un pied gauche anesthésié.

Au-delà de la douleur. Rafael Nadal a dû serrer les dents pour décrocher un nouveau sacre à Roland-Garros. L’Espagnol a soulevé son quatorzième trophée sur la terre ocre de la porte d’Auteuil, ce dimanche, après une victoire en finale contre le Norvégien Casper Ruud (6-3, 6-3 6-0). Un exploit d’autant plus retentissant que la star de 36 ans a dû composer avec de sérieux problèmes au pied gauche durant la quinzaine. Atteint du syndrome de Müller-Weiss, une maladie chronique et incurable (dont les causes sont inconnues), le gaucher de Manacor souffre de l’os naviculaire, situé sur le dos du pied.

Afin de pouvoir s’aligner à Paris, il a dû suivre un traitement spécifique et contraignant. Au point de perdre totalement ses repères sur le court. "J’ai joué en n’ayant aucune sensation dans le pied. J’ai joué grâce à une injection dans le nerf. Mon pied était endormi, c’est pour ça que j’ai pu participer", a confié la star de 36 ans sur Eurosport. Avant de compléter sur France Télévisions: "J’ai joué avec le pied endormi. Il a fallu bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible."

"Si ça peut s’améliorer les choses, j’adorerais continuer"

"Le moment le plus difficile a été après le deuxième match contre Moutet, a précisé Nadal. Je suis arrivé à l'hôtel je ne pouvais pratiquement plus marcher, pour vous dire la vérité. J’avais le médecin avec moi ici, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Je crois qu’aucun joueur n’a donné autant de travail au médecin de la fédération espagnole!"

Après une telle épreuve, son corps le laissera-t-il continuer à évoluer au plus haut niveau? C’est la grande question. Et "Rafa" lui-même ne semble pas avoir la réponse: "Il y a différentes options possibles, on verra ce qu’on choisit. On va essayer un traitement la semaine prochaine. On verra. Si ça peut améliorer les choses, j’adorerais continuer…"