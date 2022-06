Roland-Garros: le bel hommage du Real Madrid à Nadal après son 14e sacre

Vainqueur de son 22e titre du Grand Chelem, son 14e Roland-Garros, Rafael Nadal a été félicité par le Real Madrid, le club de football de son coeur, lui aussi sacré 14 fois... en Ligue des champions.

Le nouvel exploit de Rafael Nadal ne passe pas inaperçu. Quelques minutes après son 14e sacre à Roland-Garros face à Casper Ruud, l'Espagnol a reçu un bel hommage de la part du Real Madrid.

"Félicitations pour un nouvel exploit historique, Rafael Nadal. C'est une fierté de voir un grand madridista et membre honoraire du Real Madrid comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Félicitations pour ton 22e Grand Chelem, le 14ème Roland-Garros, sans aucun doute un numéro magique en cette année 2022", écrit le club madrilène.

14, le chiffre magique à Madrid

Le Real a également accompagné son message de deux photos: la première avec Rafael Nadal soulevant la Coupe des Mousquetaires, la deuxième avec Marcelo et la Ligue des champions, avec en légende: "14" et la localisation "Paris". Clin d'oeil au 14e succès des Merengue en Ligue des champions quelques jours auparavant... à Paris. Fan du Real, Rafael Nadal s'était d'ailleurs rendu au Stade de France pour assister au match face à Liverpool, alors qu'il disputait son huitième de finale à Roland-Garros le lendemain face à Félix Auger-Aliassime.

L'Espagnol avait témoigné de ses problèmes pour se rendre dans l'enceinte de Saint-Denis. Il s'est retrouvé bloqué sur l'autoroute dans les embouteillages. "J'ai eu des difficultés pour arriver au stade. J'ai dû descendre de voiture sur l'autoroute et terminer à pied. Sinon, je n'y serais pas arrivé à temps parce que la voiture qui m'emmenait n'est arrivée au parking (du stade) qu'à 22h15. Mais j'y suis arrivé à pied, c'était plus facile que je ne pensais. Des gens de l'organisation m'ont reconnu et m'ont aidé. La sortie, en revanche, a été facile: une voiture m'attendait en sous-sol dans le parking, on a réussi à sortir rapidement et à 00h20 j'étais dans ma chambre."