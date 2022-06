Roland-Garros: Nadal raconte son calvaire quotidien et dit vouloir "continuer à se battre"

Vainqueur de son 14e Roland-Garros ce dimanche face à Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), Rafael Nadal assure qu'il va continuer à se battre, malgré les douleurs au pied.

Après sa victoire face à Casper Ruud en finale de Roland-Garros, Rafael Nadal continue d'être énigmatique concernant la suite de sa carrière. Sur le podium, l'Espagnol est revenu sur les derniers mois compliqués qu'il a traversés, expliquant que sans le soutien de son équipe il aurait arrêté le tennis "depuis bien longtemps".

"C'est difficile de décrire toutes les émotions que je ressens en ce moment, c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir vivre, être compétitif à 36 ans, sur un tel court. Cela me donne l'énergie de continuer, merci à tout le monde ici à Paris. Je ne sais pas ce qu'il va se passer à l'avenir mais je vais continuer à me battre." Sur Eurosport, le Majorquin a expliqué qu'il a joué "avec aucune sensation dans le pied et une injection sur le nerf, avec le pied endormi".

Un nouveau traitement la semaine prochaine

L'homme au 22 titres du Grand Chelem a ensuite développé ses propos au micro de France Télévisions. "Le moment le plus difficile a été après le deuxième match contre Moutet. Je suis arrivé à l'hôtel je ne pouvais pratiquement plus marcher pour vous dire la vérité. J’avais le médecin avec moi ici, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Je crois qu’aucun joueur n’a donné autant de travail au médecin de la fédération espagnole qui est avec moi. J’ai joué avec le pied endormi, il a fallu bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible. C’est comme ça que j’ai pu jouer, c’est pour ça que je dis que je ne peux pas continuer de cette manière."

Rafael Nadal ne cache pas qu'il va falloir trouver une autre solution afin de pouvoir continuer à jouer. "Cette victoire signifie beaucoup. On fera tout ce qu’on peut pour continuer. Je suis content de faire ce que je fais, j’aime la compétition. Après toutes ces années difficiles avec la covid, ce sont des sensations merveilleuses. On fera ce qu'il faudra faire la semaine prochaine. Il y a différentes options possibles on verra ce qu’on choisit on va essayer un traitement la semaine prochaine. On verra si ça peut améliorer les choses, j’adorerais continuer", a-t-il conclu, sans donner d'indices concernant son agenda, alors que Wimbledon, où Nadal est double vainqueur, se profile (27 juin-10 juillet).