Roland-Garros: Djokovic-Nadal, les clés de la finale avant l'heure

Opposés en quart de finale à Roland-Garros ce mardi soir sur le central, Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affrontent pour la 59e fois de leur carrière. Si le Serbe mène les débats (30 victoires, 28 défaites), l'Espagnol règne sur terre battue (7-2).

D'un point de vue sportif, difficile de faire mieux comme affiche. Mais voir Novak Djokovic et Rafael Nadal s'affronter dès les quarts de finale à Roland-Garros est inhabituel. C'est seulement la troisième fois que deux des trois plus grands palmarès du tennis masculin (21 Grands Chelem pour Nadal, 20 pour le "Djoker") se jouent en quart de finale sur la terre battue parisienne (une victoire chacun). Si le Majorcain est le maître des lieux Porte d'Auteuil (13 titres), le numéro un mondial, double vainqueur à Paris, est en grande forme, en plus d'être le tenant du titre. En témoigne son parcours parfait depuis le début de la quinzaine (aucun set perdu en quatre matchs).

En revanche, Rafael Nadal sort d'un combat de plus de quatre heures en cinq sets face à Félix Auger-Aliassime et l'incertitude demeure quant à l'état de son pied, qui a perturbé sa préparation sur terre battue. "Est-ce que son pied va tenir face au numéro un mondial pendant cinq heures? Il va vite oublier, c'est un immense champion et ils vont en découdre, on espère, en jouant leur meilleur tennis. J'espère qu'on va pleurer de joie et bondir sur notre fauteuil", analyse Guy Forget, l'ancien directeur du tournoi.

Historique: avantage Djokovic... sauf sur terre battue

En rembobinant l'historique des duels "Djokodal", le Serbe mène les débats d'une courte tête, avec 30 victoires, contre 28 pour son rival. Mais sur terre battue, Nadal domine largement les débats (7-2), même s'il reste sur une défaite lors de l'édition 2021 en demi-finale face à Djokovic (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). Ce sera d'ailleurs leur 10e confrontation dans le Grand Chelem parisien, la troisième fois en quart de finale (1-1). Que ce soit en demies (3-1) ou en finale (3-0), le taureau de Manacor a systématiquement pris l'avantage sur Djokovic.

Pour Arnaud Clément, ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, ce sera un match très équilibré. "Difficile de dire qui en sortira vainqueur, ce sera peut-être le match qui fera basculer l'histoire du tennis dans un sens ou dans l'autre." En cas de succès, le numéro un mondial se rapprocherait alors d'un 21e Grand Chelem et reviendrait à hauteur de l'Espagnol, laissant Roger Federer à 20 Majeurs.

Des conditions qui avantagent Djoko

Malgré ses 13 couronnes Porte d'Auteuil, Rafael Nadal ne part pas avec une étiquette de favori pour ce 59e duel. D'autant plus que les conditions ne seront pas optimales pour développer son jeu. Lors de la night session, la température sera plus basse, l’humidité sera donc plus présente et les balles seront moins rapides que si les deux hommes s’étaient affrontés en journée. Le lift de l'Espagnol, si difficile à contrôler pour ses adversaires tant la balle gicle au rebond, sera moins efficace, moins explosif dans la mesure où il ne bénéficiera pas des mêmes conditions atmosphériques.

Mais l'équipe de Djokovic ne veut pas pour autant crier que la messe est dite. "Le clan de Nadal n’est très content. Novak, lui, est satisfait. Mais bon, l’important c’est de bien jouer, que ce soit dans l’après-midi ou en soirée. C’est évident que Rafa va être ultra motivé. Il sera prêt à lutter pendant dix heures s’il le faut. Content ou pas content, il sera prêt", souligne Goran Ivanisevic, l'entraîneur du Serbe.

Les conditions différentes ne garantissent pas pour autant un large avantage pour le numéro un mondial. En témoigne la finale de l'édition 2020, jouée en octobre sous le nouveau toit du Chatrier, où Nadal avait balayé son adversaire en trois sets (6-0, 6-2, 7-5). "La terre est une surface vivante. L'humidité du soir est renforcée par la proximité du Bois de Boulogne, rappelle Cédric Pioline. Je ne suis pas certain que les conditions de jeu influencent vraiment le résultat du match." Si l'ancien finaliste à Wimbledon et Melbourne donne Djokovic favori, Marcos Baghdatis pense que le tenant du titre va s'imposer "trois sets à un". Quoi qu'il en soit, la terre va trembler ce mardi soir dans la soirée parisienne, qui pourrait se prolonger jusqu'à très tard.