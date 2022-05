Roland-Garros: comment regarder le choc Djokovic-Nadal sur sa télévision

Diffusé gratuitement sur Amazon Prime Video, le quart de finale entre Novak Djokovic et Rafael Nadal sera accessible pour tous les passionnés de tennis. Disponible sur l'application et le site du géant américain, il sera également possible de suivre le match à la télévision. Voici comment.

Plus que quelques heures d'attente avant le match tant attendu entre Novak Djokovic et Rafael Nadal. Diffusé ce mardi en session de nuit à partir de 20h45, le quart de finale de Roland-Garros sera à suivre sur Amazon Prime Video, qui a annoncé rendre le match accessible "gratuitement et sans restriction, en France, sur les applications Prime Video, mobile et web", a indiqué la FFT dans un communiqué. Il est aussi possible de suivre cette rencontre sur la télévision, grâce à plusieurs méthodes. On vous explique tout.

>> Suivez Roland-Garros en direct

Via une box ou une Smart TV

L'application Amazon Prime Video, comme les autres plateformes de vidéo en streaming, est disponible sur les téléviseurs Smart TV d'un très grand nombre de fabricants : Sony, Samsung, Panasonic, LG, JVC, Vizio, Skyworth, Hisense, Philips, Sharp, Changhong, Haier et Vestel.

Utiliser la box TV de son offre internet (SFR, Orange, Free, Bouygues) est le moyen le plus simple pour accéder à un service vidéo en streaming si on ne possède pas de Smart TV (télévision connectée à internet, ndlr). Il suffit pour cela de télécharger l'application Amazon Prime Video via le catalogue d'application. Mais une adresse mail est nécessaire pour créer un compte ou se connecter. Après la connexion, il suffira de cliquer sur l'onglet Roland-Garros et sélectionner le match Djokovic-Nadal.

Le chromecast ou la console de jeu

Autre solution: le Google Chromecast. Il s'agit d'un lecteur multimédia qui se présente sous la forme d'un boîtier Android qui se branche à la télévision grâce à un câble HDMI. Il faut aussi brancher votre Chromecast sur une prise électrique et se connecter au réseau Wi-Fi. Sur la télécommande de votre téléviseur, il suffit de sélectionner le port HDMI auquel le Chromecast est relié. Il faut ensuite télécharger l'application Google Home (Chromecast) sur votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Il reste enfin à ouvrir l'application ou l'onglet Google Chrome que vous souhaitez caster (c'est-à-dire afficher sur votre téléviseur) et cliquer sur l'icône "Cast", en haut à droite de l'écran.

Pour les amateurs de jeux vidéo, il est également possible de regarder Amazon Prime Video via sa console de jeu. Certaines peuvent se connecter à Internet. Parmi d'autres fonctionnalités, elles servent aussi de lecteurs multimédia sur lesquels il est possible de télécharger des applications. Aujourd'hui, l'application Prime Video est disponible sur les PlayStation 4 et 5 et la Microsoft Xbox One. Si vous détenez l'une de ces trois consoles de jeux vidéo, il est possible de regarder Amazon Prime Video sur sa télévision. Et c'est très simple : une fois que vous avez téléchargé l'application, vous la lancez comme si vous lanciez un jeu vidéo sur votre téléviseur.

C'est aussi le cas pour les lecteurs Blu-Ray, qui ont d'autres fonctionnalités que leur vocation. Aujourd'hui, la plupart des modèles permettent de se connecter à Internet et de télécharger des applications comme Amazon Prime Video sur les lecteurs de marque LG, Panasonic, Samsung et Sony.

Pour ceux qui ne possèderait qu'un ordinateur, il existe toujours une méthode classique: celle de relier son ordinateur à sa télévision en utilisant un câble HDMI. Il suffit de connecter une extrémité du câble HDMI à l'ordinateur et l'autre à la télévision. Il suffit ensuite, sur votre téléviseur, de sélectionner le bon canal d'entrée (il existe plusieurs ports HDMI sur une TV, ndlr). La télévision et l'ordinateur sont alors reliés. L'écran de l'ordinateur est transposé automatiquement sur celui de votre télévision. Il vous reste enfin à vous connecter au site Internet d'Amazon Prime Video depuis votre ordinateur.

Et sinon ?

Il existe toujours la solution de regarder le choc "Djokodal" sur l'ordinateur, la tablette ou le téléphone. Dans son communiqué, Amazon précise qu'"aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match." Pour suivre le match, il suffira donc de se rendre sur primevideo.com ou sur l’application mobile. Sur l'interface, l'onglet Roland-Garros est en Une du site. Il suffira ensuite de sélectionner le match Djokovic-Nadal, où le direct sera assuré à partir de 20 heures. RMC Sport est aussi là pour vous faire vibrer lors de ce choc qui sera à suivre en direct commenté sur notre site ainsi qu'à la radio sur RMC.