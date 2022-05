Roland-Garros: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le choc Djokovic-Nadal

Affiche phare des quarts de finale de Roland-Garros, le choc entre Novak Djokovic et Rafael Nadal se déroulera en session nocturne sur le court Philippe-Chatrier, à partir de 20h45 et sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo.

Le grand jour est arrivé pour les grands amateurs de tennis. Dès le tirage au sort, les potentielles retrouvailles entre Novak Djokovic, numéro un mondial et tenant du titre, et Rafael Nadal, treize fois vainqueur Porte d'Auteuil, en avaient fait saliver plus d'un. Le 59e "Djokodal" est désormais une réalité, puisque les deux joueurs vont se retrouver ce mardi en quart de finale de Roland-Garros sur le court Philippe Chatrier. Après une intense bataille médiatique, cette rencontre entre deux des trois géants les plus titrés en Grand Chelem se disputera en session de nuit, à partir de 20h45 sur Amazon Prime Vidéo, et sera également à suivre en live commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Pour l'occasion, le géant américain rendra l'affiche accessible "gratuitement et sans restriction, en France, sur les applications Prime Video, mobile et web", a indiqué la FFT dans un communiqué. "Aucune inscription ou création de compte ne seront nécessaires pour suivre ce match. L’application Prime Video est disponible sur tous les services IPTV afin que les téléspectateurs puissent regarder ce match sur leur service de télévision habituel. La FFT remercie Prime Video de permettre à tous les fans de suivre cette affiche."

Le clan Nadal pas fan des sessions de nuit

Si le Serbe n'était pas contre une programmation en soirée, l'Espagnol n'était pas du tout de cet avis. La déception a par ailleurs été confirmée par Carlos Moya à RMC Sport, quelques heures après l'officialisation de l'horaire. "Je ne parlerais pas de manque de respect. Ici à Roland-Garros, Rafa a du crédit, il a gagné treize fois le tournoi et s’il a une requête tu devrais l’écouter. Il fait partie de l’histoire de Roland-Garros, on sait que personne n’est plus grand que Roland-Garros, personne n’est plus grand que les tournois du Grand-Chelem, mais à la fin c’est une question de business et nous comprenons", a-t-il expliqué.

Une night session qui ne favorise pas le jeu du numéro cinq mondial. La température sera plus basse, l’humidité sera donc plus présente et les balles seront moins rapides que si les deux hommes s’étaient affrontés en journée. Le lift de Rafael Nadal, si difficile à contrôler pour ses adversaires tant la balle gicle au rebond, sera moins efficace, moins explosif dans la mesure où il ne bénéficiera pas des mêmes conditions atmosphériques.

En neuf duels sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, Nadal mène les débats (7-2), mais reste sur une défaite face au Serbe en demi-finale l'an dernier en quatre sets (3-6, 6-3, 7-6, 6-2).