Roland-Garros: les regrets et le fair-play de Djokovic envers Nadal

Novak Djokovic a salué la nouvelle performance hors norme de Rafael Nadal, vainqueur du duel entre les deux hommes mardi en quart de finale de Roland-Garros. Mais le Serbe regrette son entame et quelques occasions gâchées.

Battu mardi en quarts de finale de Roland-Garros par Rafael Nadal (6-2, 4-6, 6-2, 7-6), le tenant du titre Novak Djokovic a reconnu que l'Espagnol avait été "le meilleur" et qu'en particulier il était parvenu à "élever son tennis à un autre niveau" aux moments clés. "Il a très bien débuté alors que moi, non", a souligné le Serbe qui s'est retrouvé mené 6-2, 3-0 avec un double break.

"Il mérite sans aucun doute cette victoire"

"Là, j'ai réussi à reprendre le dessus, je suis revenu, j'ai remporté le deuxième set et je me suis dit ‘ça y est, je suis de retour dans la partie’, a-t-il poursuivi. Mais alors, il a rejoué deux ou trois jeux fantastiques au début du troisième set. Il a été capable d'élever son tennis à un autre niveau en particulier en début de sets, mis à part le quatrième." Pour sa part, il a regretté de ne pas avoir su saisir les chances qu'il a eues.

"J'ai servi pour le set dans la quatrième manche, j'ai obtenu deux balles de set, analyse le numéro 1 mondial. Ça s'est joué à un ou deux coups qui auraient pu m'emmener au cinquième set. Et là, ça aurait pu tourner en faveur de n'importe lequel de nous deux. Mais encore une fois, il a démontré pourquoi il était un immense champion. Rester fort mentalement et terminer le match comme il l'a fait... Mes félicitations à lui et son équipe. Il mérite sans aucun doute cette victoire."

Djokovic n’a vu "aucun problème" physique chez Nadal

Nadal est sous la menace constante d'une douleur au pied gauche qui peut devenir insupportable à tout moment, comme à Rome il y a trois semaines. Mais Djokovic assure que mardi, il n'a "vu aucun problème" de ce côté-là chez son adversaire. "Ce n'est pas la première fois qu'il parvient à revenir à 100% physiquement quelques jours seulement après avoir eu mal et être tout juste parvenu à quitter le court sur ses pieds. Il l'a fait plusieurs fois dans sa carrière donc je ne suis pas étonné", a commenté le Serbe. Nadal souffre depuis des années de douleurs chroniques et incurables (syndrome de Muller-Weiss) au pied gauche.