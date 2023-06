Les pronostics de Justine Henin, qui évoque un Roland-Garros "plus que spécial"

La championne belge Justine Henin continue de transmettre son expérience auprès des jeunes joueurs via son académie. Et pour les soutenir, la BNP Paribas a officialisé, il y a un an, un partenariat avec sa structure. L’ancienne numéro 1 mondiale fait un tour d’horizon de ce Roland-Garros 2023, privé de Rafael Nadal.

Justine Henin, il y a un an se nouait un partenariat entre votre académie et la BNP Paribas: quel état des lieux faites-vous?

C’est un bilan positif. On voit que ce partenariat valorise nos jeunes. Ils ont un sentiment d’appartenance. On envie de faire grandir le programme. On ne peut pas tous les soutenir mais ça crée une émulation positive. Ce programme s’installe dans le temps, ce n’est pas un soutien d’un an mais de plusieurs années. Il y a un engagement très fort de la part des jeunes, de part leur attitude, leur comportement. Ce n’est pas que les résultats, même si c’est un critère qui compte. Mais ce qui les amène au haut niveau, ce sont les moyens qu’on met en place. C'est surtout sur ça qu’on a mis la priorité.

Ce Roland-Garros sans Rafael Nadal, c’est particulier pour vous?

C’est plus que spécial. On ne l’appréhende pas de la même façon. Ça ne veut pas dire qu’on n’aura pas un grand Roland. Rafa a une histoire particulière à Roland, il a tellement marqué de son empreinte. Donc on ne peut pas arriver sur ce Roland comme les années passées. Le fait qu’il ne soit pas là ça ouvre des portes à d’autres joueurs. Il faut qu’ils fassent abstraction de cette ouverture qui se présente. Mais il y a une opportunité pour certains d’aller chercher ce Grand Chelem.

Quels joueurs ont une chance?

Il y en a plusieurs. Le jeu des pronostics c’est compliqué. Ces derniers mois, il y a eu quand même des garanties. Avec Federer qui a arrêté, Nadal... on espère le revoir l’année prochaine. Novak Djokovic est bien là dans les grands rendez-vous. Il exprime son ambition, il sait pourquoi il est là. Et il y a une nouvelle génération arrivée avec Alcaraz, Rune... Et puis y en a d’autres qui essayent de tirer leur épingle du jeu. Cette année je vois un peu plus Alcaraz et Djokovic.

Quels sont vos pronostics? Qui va gagner chez les hommes et chez les femmes?

Je suis très mauvaise à ce jeu. Mais je vais quand même aller sur Iga Swiatek chez les femmes. Elle a déjà gagné deux fois Roland et sur terre, elle offre des garanties. Attention, ce ne sera pas facile pour elle car il y a des filles qui vont essayer d’aller chercher aussi ce titre. Chez les hommes, je ne départage pas Alcaraz et Djokovic. Ils sont dans la même partie de tableau. Alors lequel passera... je ne sais pas. Il y en a un, Djoko, qui a montré tellement de chose dans sa carrière qu’on ne peut que le mettre en haut. Et l’autre, Alcaraz, qui ne cesse de nous surprendre et qui veut aller chercher un deuxième grand chelem, cette fois sur terre. Ça s’annonce passionnant.