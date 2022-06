Roland-Garros: les cris de douleur de Zverev, qui abandonne contre Nadal sur blessure et part en béquilles

Alors qu'Alexander Zverev et Rafael Nadal allait disputer un deuxième tie-break consécutif, l'Allemand a vu sa cheville tourner. En pleurs, le numéro 3 mondial a quitté le court Philippe-Chatrier sur un fauteuil roulant, contraint à l'abandon.

Terrible image sur le court Philippe-Chatrier. Alors qu'Alexander Zverev et Rafael Nadal menaient un combat de titans en demi-finale de Roland-Garros (7-6, 6-6 pour Nadal), l'Allemand a vu sa cheville tourner à l'entame du tie-break. L'Allemand est en pleurs, avec l'Espagnol à ses côtés, qui vient aux nouvelles. Incapable de poser le pied par terre, le numéro 3 mondial doit sortir en fauteuil roulant, applaudi par tout le stade.

>> Suivez Roland-Garros en direct

Alexander Zverev en béquilles lors de son abandon en demi-finale de Roland-Garros 2022 © Capture écran France 2

Alexander Zverev dans les bras de Rafael Nadal lors de son abandon en demi-finale de Roland-Garros 2022 © AFP

Un abandon terrible

Après quelques minutes d'incertitude, Alexander Zverev est revenu sur le court en béquille pour saluer l'arbitre et officialiser son abandon après 3 heures de jeu. Avant de quitter définitivement le Chatrier, l'Allemand a été longuement consolé par Rafael Nadal, vivement salué par le public.

"C'est très dur, je suis triste pour lui. Il jouait très bien, il a fait un excellent tournoi, c'est un excellent collègue et je sais combien il se bat pour gagner un tournoi du Grand Chelem. Il n'a pas eu de chance, je lui souhaite un bon rétablissement. Il va gagner plusieurs tournois du Grand Chelem à l'avenir je pense. C'est l'un des défis les plus grands sur le circuit à relever quand il joue à ce niveau. On a joué pendant plus de trois heures et on était dans le deuxième set. Pour moi, c'est un rêve d'être à nouveau en finale mais vu comment le match se termine, le voir pleurer dans le vestiaire, c'est très difficile", a souligné l'Espagnol sur le court.

Cette sortie brutale permet au numéro 5 mondial, qui fête ses 36 ans ce vendredi, de se qualifier pour sa 14e finale à Roland-Garros, soit face à Marin Cilic, soit face à Casper Ruud. Un stade où il n'a jamais perdu Porte d'Auteuil, pour espérer glaner un 22e Grand Chelem.