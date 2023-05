Nadal va-t-il annoncer sa retraite en plus de son forfait? Les infos de la presse espagnole

Rafael Nadal devrait annoncer, ce jeudi après-midi en conférence de presse, son forfait pour Roland-Garros, qui débute dans dix jours. Blessé et absent des courts depuis janvier, le Majorquin de 37 ans ira-t-il jusqu'à annoncer sa retraite?

Certains médias ont déjà enlevé le conditionnel pour assurer qu'il ne sera pas Porte d'Auteuil dans dix jours, pour le début du tableau principal du Grand Chelem parisien. Si le forfait de Rafael Nadal pour Roland-Garros ne fait plus guère de doute selon la presse espagnole, faut-il s'attendre à voir le Majorquin mettre carrément un terme à sa carrière?

Il souhaiterait arrêter sur un court

D'après la Cadena SER, ce n'est pas la tendance. Le média espagnol a sondé l'entourage du joueur de 37 ans, qui raconte que la douleur est trop forte et que le mental a commencé un peu à lâcher, tandis que se rapprochaient les Internationaux de France. Mais les proches de Nadal assure qu'il ne prendra pas sa retraite cet après-midi et qu'il souhaite toujours se retirer sur le court, en tournoi.

Marca fait dans la prudence et conclut son papier - annonçant le forfait de Nadal sans conditionnel - sur une question ouverte. Mais s'interroge surtout sur sa dégringolade au classement, synonyme de tableaux difficiles dans les tournois, de statut non protégé et d'obligation d'en passer par des wild-cards. Relevo, qui annonce aussi avec certitude le forfait de celui qui a triomphé 14 fois Porte d'Auteuil, parle "d'incertitude totale" sur son état physique. Reste Wimbledon comme prochain objectif.