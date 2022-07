Tennis: Alcaraz plus jeune joueur dans le top 5 mondial depuis… Rafael Nadal

Carlos Alcaraz a grandi en voyant Rafael Nadal entrer chaque jour un petit peu plus dans la légende. A 19 ans, c’est à son tour de suivre les traces de son idole de jeunesse, puisqu'il est devenu lundi le plus jeune membre du top 5 mondial depuis le Majorquin.

Les superlatifs manquent pour décrire la progression de Carlos Alcaraz depuis ses débuts sur le circuit ATP. Engagé au tournoi d’Hambourg la semaine passée, Carlos Alcaraz avait l’opportunité d’intégrer le top 5 mondial à l’issue du tournoi. Accroché au premier tour par Nicola Kuhn, il a fini par s’en sortir en trois sets (3-6, 6-1, 7-6(3)). Il a ensuite déroulé jusqu’à la finale face au talentueux italien Lorenzo Musetti.

Finalement battu par l'italien (6-4/6-7(6)/6-4), la pépite espagnole totalisait ce lundi suffisamment de points pour entrer dans le top 5 du classement ATP à 19 ans, 2 mois et 20 jours. Il est le plus jeune joueur à réaliser cette prouesse depuis un certain Rafael Nadal en… 2005 (18 ans et 11 mois), il y a 17 ans.

Chasseur de records

Avec une maturité impressionnante Carlos Alcaraz se plaît à chasser les records, ou à s’en approcher. Début 2020, alors âgé de 16 ans, le joueur espagnol battait son compatriote Albert Ramos Vinolas (top 50) au tournoi de Rio de Janeiro sur terre battue... alors qu’il s’agissait de son premier match sur le circuit ATP. Depuis 2003, aucun joueur aussi jeune n’avait battu de top 50.

En 2021, Carlos Alcaraz n'a pas tardé à s’illustrer en Grand Chelem. A Roland Garros d’abord, en étant le plus jeune joueur à atteindre le troisième tour depuis 1992, puis à l’US Open. A New York, il passe en deuxième semaine en battant Stefanos Tsitsipas (alors 3e à l’ATP). Aucun joueur aussi jeune n’avait battu de Top 3 depuis Michael Chang en 1989.

2022, année de la consécration

Deux ATP 500, Rio et Barcelone et deux masters 1000, à Miami et Madrid: le palmarès de Carlos Alcaraz en 2022, l’année de ses 19 ans, est affolant. Il est par ailleurs devenu le plus jeune joueur à remporter le tournoi de Miami. A Madrid, le jeune Espagnol efface Rafael Nadal, Novak Djokovic et Alexander Zverev pour s’offrir le titre. Aucun joueur dans l’histoire du tennis n’avait battu à la fois Rafael Nadal et Novak Djokovic dans le même tournoi sur terre battue.

Difficile de dire aujourd’hui jusqu’où ira Carlos Alcaraz. Mais avec une telle maturité, un tel professionnalisme et autant de talent, difficile de l’imaginer un jour tomber dans l’oubli, loin de la lumière.