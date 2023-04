Nadal forfait à Madrid, l'inquiétude règne à un mois de Roland-Garros

Rafael Nadal vient d'annoncer son forfait pour le prochain Masters 1000 de Madrid, qui débute la semaine prochaine dans la capitale espagnole. Toujours blessé à la jambe gauche, "Rafa" entend prendre toutes les précautions avant le début de Roland-Garros (28 mai au 11 juin).

Après avoir fait une croix sur Monte-Carlo et Barcelone, deux de ses tournois préférés, Rafael Nadal ne pourra pas prendre part au Masters 1000 de Madrid la semaine prochaine. Il vient de l'annoncer sur son compte Instagram. Une occasion manquée de célébrer son retour sur les courts dans la capitale espagnole pour "Rafa".

Les doutes sur l'état de forme de Nadal se renforcent à l'approche de Roland-Garros

Alors que sa blessure au muscle ilio-psoas de la jambe gauche, contractée lors du dernier Open d'Australie, devait le tenir écarté du circuit pour six semaines, cela fait désormais 14 semaines que le recordman du nombre de Grands Chelems (22, à égalité avec Novak Djokovic) est sur le carreau. Depuis le 18 janvier et sa défaite dès le deuxième tour à Flushing Meadows, le "taureau de Manacor" a manqué pas moins de six tournois, parmi lesquels Doha, Dubaï, Indian Wells, Miami, Monte Carlo et le Trophée Conde de Godó. Madrid sera donc le septième.

De quoi inquiéter alors que dans un peu plus d'un mois, il doit défendre sa couronne à Roland-Garros, où il tentera de remporter le trophée pour la 15e fois. Si "Rafa" est rétabli à temps, le Masters de Rome serait son dernier tournoi de préparation avant d'entamer la compétition Porte d'Auteuil.

Invité du "Super Moscato Show" lundi dernier, l'entraîneur français de Daniil Medvedev, Gilles Cervara, avait confié qu'il ne voyait pas l'Espagnol l'emporter cette année à Paris. "[Nadal a-t-il une chance pour Roland-Garros ?] Je dirais que non, pour des raisons de santé et de jeu même si les deux vont ensemble. Je ne suis pas sûr qu’il puisse bien s’entraîner. Est-ce qu’il aura assez de compétition derrière pour être en forme à Roland-Garros? J’en doute."