Roland Garros: l'explosion de joie d'un jeune fan à qui Djokovic a offert sa raquette

Après sa victoire ce dimanche en finale de Roland Garros face à Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic a donné sa raquette à un jeune supporter, forcément très heureux. En conférence de presse, le Serbe a expliqué qu'il a souhaité le remercier pour l'avoir encouragé tout au long de la rencontre.

Mené deux sets à zéro face à Stefanos Tsitsipas en finale de Roland-Garros ce dimanche, Novak Djokovic a fini pourtant par l'emporter, pour ajouter un 19e titre dans un tournoi du Grand Chelem à son palmarès. Quelques instants après la partie, le Serbe s'est distingué en offrant sa raquette à un jeune fan.

Djokovic remercie son fan pour l'avoir encouragé

Un geste loin d'être anodin, comme l'a expliqué lui-même Novak Dkokovic en conférence de presse. "Je ne connais pas ce garçon. mais je l'ai entendu pendant tout le match. Surtout quand j'étais mené deux sets à zéro, il m'a encouragé et faisait même plus en me coachant, me donnant des tactiques, a expliqué le Serbe. J'ai trouvé ça très mignon et très sympa. J'avais le sentiment que pour donner ma raquette, c'était la meilleure personne. C'était un geste de gratitude pour lui, pour m'avoir encouragé."

Après être venu à bout de Rafael Nadal vendredi au terme d'un match dingue, Novak Djokovic s'est offert ce dimanche un deuxième Roland Garros, après un premier titre obtenu en 2016 sur la terre battue parisienne. De quoi revenir aussi à une unité de Roger Federer et Rafael Nadal au nombre de Grands Chelems remportés.

La victoire ce dimanche du Serbe a en tout cas fait un heureux, avec ce jeune supporter totalement fou de joie au moment de récupérer la raquette de Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial aura désormais deux semaines pour se remettre de ses émotions et préparer Wimbledon, où il se présentera comme tenant du titre.