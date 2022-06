Roland-Garros: "95 euros pour 2 km", la grosse galère des spectateurs de Nadal-Djokovic pour rentrer chez eux

Mardi soir, le quart de finale de Roland-Garros entre Nadal et Djokovic s’est terminé aux alentours d’1h15 du matin, soit après la fin de service des transports en commun. Conséquence: les taxis et les Uber ont été pris d’assaut et les prix se sont envolés.

La programmation du choc de titans entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en night session n’en finit plus de faire parler. Alors que ce choix a déjà été beaucoup discuté avant la rencontre, provoquant notamment la colère de la présidente de France Télévisions, une nouvelle polémique est née à l’issue de ce quart de finale de Roland-Garros à cause de l’immense difficulté éprouvée par certains spectateurs pour rentrer chez eux.

"Plus d'une heure après le match et il y a encore des gens partout à l'extérieur du stade de Roland-Garros qui essaient désespérément de localiser un taxi ou un Uber. Folie."

Nadal ayant fini par triompher du n°1 mondial aux alentours d’1h15 du matin, après 4h12 de jeu, les chanceux qui avaient réussi à avoir leur billet pour le court central n’ont pas pu rentrer chez eux en transport en commun, tous les services étant terminés à cette heure-ci. Très vite, plusieurs Twittos ont souligné le coût exorbitant qui allait être mis en place par les taxis et les Uber, non sans un brin d’ironie. Et, à en croire certains témoignages publiés sur les réseaux sociaux, cette prophétie s’est bel et bien réalisée.

L'incompréhension des journalistes anglais

"Je viens de rentrer de Roland-Garros. Les taxis demandaient 95 euros pour faire deux km. Nous sommes revenus à pied!", se désole par exemple un Twittos. "Plus d'une heure après le match et il y a encore des gens partout à l'extérieur du stade de Roland-Garros qui essaient désespérément de localiser un taxi ou un Uber pour rentrer. Folie”, indique de son côté un journaliste du Times présent Porte d’Auteuil.

Les journalistes anglais venus couvrir le Grand Chelem français ont dans l’ensemble fait part de leur incompréhension. Impossible, pour eux, de concevoir que la question du transport ne soit pas mieux organisée. À titre d’exemple, à Wimbledon, des bus ramènent les spectateurs vers les stations de métro les plus proches, sachant que les matchs finissent impérativement à 23h.

Mauresmo: "C’est clair qu’on doit s’organiser autrement"

Ce mercredi, Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, a assuré que l’organisation du tournoi allait faire en sorte de régler ce problème. "C’est un point qui est clé et qui sera clé dans le futur, a indiqué l’ex-numéro 1 mondiale en conférence de presse. Là, on n'a pas prévu de chose particulière. C’est clair qu’on doit s’organiser autrement. Peut-être avec la ville de Paris pour pousser plus tard les métros ou les bus. Il faudra avoir une réflexion. Il faudrait qu’on ait une organisation, mais non, on n’a pas les moyens aujourd’hui d’organiser quelque chose."

La dernière night session de cette édition 2022 a lieu ce mercredi soir, avec le quart de finale opposant le Norvégien Casper Ruud (8e) à la pépite danoise Holger Rune. Derrière, le tournoi parisien aura un an pour régler cette épineuse question des transports.